Tatar neposilní Slovensko na šampionáte v Rige

Riga 14. mája (TASR) - Tomáš Tatar neposilní Slovensko na MS v hokeji v Rige. Na sociálnej sieti o tom informoval manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.



Šatan okrem neúčasti Tatara informoval, že Šimon Nemec figuruje v zostave SR na pondelňajší zápas proti Kanade. Devätnásťročný obranca sa po vypadnutí New Jersey Devils z play off NHL pridal k reprezentácii v sobotu popoludní.



Tatar naposledy reprezentoval Slovensko na MS pred rokom v Helsinkách. Strieborný medailista zo svetového šampionátu z roku 2012 štartoval celkovo na šiestich svetových šampionátoch a jednej olympiáde.



Tridsaťdvaročný krídelník nazbieral v tejto sezóne vo farbách New Jersey Devils 48 bodov za 20 gólov a 28 asistencií. V play off pridal v 12 zápasoch jeden gól.





/vyslaný redaktor TASR wr/ lg