Tatar pochválil pražskú atmosféru, Nemca povzbudzovali i starí rodičia

Praha 4. októbra (TASR) - Hokejistom New Jersey Devils sa v príprave pred novou sezónou NHL príliš nedarilo, ale v prvom ostrom zápase ročníka predviedli skvelý výkon. V Prahe zdolali Buffalo Sabres 4:1 a veľkú zásluhu na tom mali aj obaja slovenskí hokejisti v tíme "diablov".



Obranca Šimon Nemec odohral viac ako 17 minút, útočník Tomáš Tatar takmer 13. Oboch bolo na ľade cítiť. "Myslím si, že sme predviedli super výkon, určite najlepší z tých zápasov, ktoré sme doteraz hrali. Kontrolovali sme zápas, boli tam otázne fauly, museli sme veľa brániť, potom nám oslabenia zobrali silu, ale chalani to zvládli," povedal slovenský krídelník.



Tatar nastúpil v druhej formácii s Nicom Hischierom a Dawsonom Mercerom, ich útok hral veľmi aktívne. "Cítili sme sa výborne. Je to paráda, je tam cítiť chémiu, ktorú máme. Ja si myslím, že naša formácia bola veľmi aktívna, veď sme mali viacero šancí, aj v obrane sme to zvládli s prehľadom. Veľmi si rozumieme, naozaj sa dopĺňame, takže je to super, keď chémia funguje od začiatku," dodal 33-ročný útočník.



Nemec nastúpil v obrannej dvojici s nováčikom Seamusom Caseyom, pre 20-ročného Američana to bol prvý zápas v NHL. "Musíme sa ešte zohrať, ale myslím si, že to bolo fajn. On je výborný hráč, možno trochu to bolo také, že sme obaja praváci, ale myslím si, že sme to zvládli. Nebolo tam nič také, čo by nám mohli vytknúť," povedal Nemec.



Tatar ocenil gesto trénera Sheldona Keefea, ktorý poslal na ľad ako otváraciu zostavu piatich Európanov. Na ľade boli obaja Slováci, Švajčiari Siegenthaler a Hischier a doplnil ich český útočník Palát. "Bolo to super, oznámil nám to Patrik Eliáš v kabíne pred zápasom. Myslím si, že to bolo naozaj skvelé, užili sme si to. Aj celý ten nástup a všetko a som rád, keď vidím rešpekt od trénera. Takto majú fungovať vzťahy. Aj Ondro Palát si to veľmi užil, hral tiež perfektný zápas a mal tam na konci šancu. Fanúšikovia prišli aj kvôli nemu, takže sme veľmi šťastní, že sme to zvládli a máme prvé víťazstvo."



Slovenský útočník si pochvaľoval atmosféru, vyše 16-tisíc divákov sa bavilo v rôznych dresoch tímov NHL počas celého duelu. "Je to pre mňa obrovská pocta hrať tu v Prahe pred slovenskými a českými fanúšikmi práve zápas NHL. Som v zámorí 17 rokov, toto bolo pre mňa úplne nové a naozaj som si to užil."



Obaja Slováci museli zháňať veľa vstupeniek svojim blízkym a kamarátom. Nemec bol rád, že mal v hľadisku aj starých rodičov: "Bol som veľmi šťastný, že mohli prísť na zápas. Keď som bol mladší a hral som za dorast v Mikuláši, tak cestovali všade, či sme hrali v Bratislave alebo v Košiciach. Takže je to také zadosťučinenie aj pre nich, že si to teraz mohli takto užiť."