Tatar podpísal ročnú zmluvu s New Jersey

New York 2. júla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar podpísal ako neobmedzený voľný hráč ročný kontrakt v hodnote 1,8 milióna dolárov s klubom zámorskej NHL New Jersey Devils. Na novom pôsobisku sa 33-ročný útočník stretne s krajanom Šimonom Nemcom.



"Sme nadšení, že ťa máme späť, Tomáš," napísali Devils na sociálnej sieti X. Tatar začal uplynulú sezónu v Colorade, za ktoré odohral 27 zápasov s bilanciou jeden gól a osem asistencií. Následne ho vymenili do Seattle, kde v 43 stretnutiach zaznamenal osem gólov a sedem asistencií. V New Jersey si už v minulosti odkrútil dve sezóny, v drese "diablov" absolvoval 158 zápasov (35 gólov, 43 asistencií).



V NHL hrával Tatar aj za Detroit, Montreal a Vegas. Celkovo odohral 853 stretnutí v základnej časti (220+259), ďalších 52 pridal v play off (7+6). "Diabli" už pred ním angažovali brankára Jacoba Markströma, obrancov Bretta Pesceho a Brendena Dillona, ale aj útočníkov Paula Cottera a Stefana Noesena.



Tatar reprezentoval Slovensko na šiestich majstrovstvách sveta, dvakrát bol kapitánom. V zbierke má striebornú medailu z roku 2012.