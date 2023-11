Tatar pomohol asistenciami k triumfu, víťazná premiéra Knoblaucha

NHL - výsledky:



Edmonton - New York Islanders 4:1

Seattle - Colorado 1:5 /TATAR za hostí 0+2/

New York 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na utorok v NHL dvomi asistenciami k triumfu Colorada na ľade Seattlu 5:1. Zažil druhý dvojbodový zápas v sezóne, celkovo má po 13 stretnutiach na konte šesť bodov (0+6). Tréner Kris Knoblauch zažil víťaznú premiéru na striedačke Edmontonu, Oilers v prvom dueli pod jeho vedením zdolali New York Islanders 4:1. Leon Draisaitl sa na výhre podieľal gólom a tromi asistenciami, Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu.Tatar najprv v 35. minúte asistoval pri víťaznom góle Avalanche, keď v presilovke tečoval strelu Devona Toewsa od modrej čiary a Ross Colton dorazil puk do siete. Slovenský útočník potom v 45. minúte prihral na gól Caleovi Makarovi, keď obranca Colorada zvýšil už na 3:1 pre hostí. Nathan MacKinnon prispel k úspechu tromi asistenciami, Makar a Mikko Rantanen mali zhodne bilanciu 1+1. Tím z Denveru sa po dvoch prehrách dočkal plného bodového zisku a poistil si druhé miesto v Centrálnej divízii. Na lídra z Dallasu stráca tri body.Edmonton síce prehrával s Islanders už po 40 sekundách, keď sa presadil Mathew Barzal, no potom už inkasovali iba hostia. Oilers podržal brankár Stuart Skinner, ktorý previedol 32 úspešných zákrokov. Tréner Knoblauch nahradil vo funkcii Jaya Woodcrofta, ktorého vedenie kanadského klubu odvolalo v nedeľu po zlom štarte do sezóny.