Tatar pomohol asistenciou k triumfu Colorada, Calgary zdolalo Vegas

Jevgenij Kuznecov, Martin Fehérváry a Anthony Mantha po strelení gólu proti San Jose Sharks počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v San Jose, Kalifornia, pondelok 27. novembra. , 2023. Foto: TASR/AP





NHL - výsledky:



Ottawa - Florida 0:5,

New York Rangers - Buffalo 1:5,

Columbus - Boston 5:2,

Colorado - Tampa Bay 4:1 /TATAR za domácich 0+1/,

Calgary - Vegas 2:1 pp,

San Jose - Washington 2:1 /FEHÉRVÁRY za hostí 0+1/











New York 28. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na utorok v NHL asistenciou k víťazstvu Colorada nad Tampou Bay s Erikom Černákom 4:1. Rovnako asistenciu si pripísal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý sa po päťzápasovej absencii spôsobenej zranením v dolnej časti tela vrátil do zostavy Washingtonu, jeho Capitals však prehrali na ľade San Jose 1:2. Calgary s Adamom Ružičkom a Martinom Pospíšilom zdolalo obhajcu titulu Vegas 2:1 po predĺžení.Hráči Avalanche dosiahli štvrtý triumf za sebou, dvomi gólmi k nemu pomohol Ryan Johansen. Tatar, ktorý nastúpil v druhom útoku Colorada, sa na začiatku druhej tretiny za stavu 1:0 pre domácich zapojil do rýchleho prečíslenia. Po prihrávke Cale Makara mal pred sebou odkrytú časť bránky, proti jeho strele skvele zakročil brankár Andrej Vasilevskij, ktorý však už nestačil na dorážku Johansena. Pre slovenského krídelníka to bol ôsmy bod v sezóne, na konte má osem asistencií v 19 dueloch. V zápase si počas 11:32 min. na ľade pripísal aj plusový bod. Makar sa na výhre podieľal gólom a asistenciou. Domácich podržal brankár Alexandar Georgiev, ktorý predviedol 40 úspešných zákrokov. Černák, ktorý nastúpil v druhej obrannej dvojici "bleskov", odohral 20:44 min. a prezentoval sa dvomi bodyčekmi. Colorado si poistilo vedenie v Centrálnej divízii, Tampa zostala v Atlantickej divízii na štvrtej priečke.Fehérváry asistoval v 37. minúte zápasu San Jose - Washington pri góle Jevgenija Kuznecova, ktorým ruský center vyrovnal na 1:1. Pre slovenského obrancu to bol tretí bod (0+3) v 13. stretnutí sezóny. Sharks však v tretej tretine strhli víťazstvo na svoju stranu, v 53. minúte rozhodol v presilovke Luke Kunin, keď potrestal práve vylúčenie Fehérváryho za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou. Slovenský zadák počas 15:08 min. získal aj plusový bod, prezentoval sa dvomi hitmi a jednou strelou.Calgary pokorilo úradujúceho šampióna Vegas 2:1 pp, víťazný gól strelil päť sekúnd pred koncom predĺženia obranca Mackenzie Weegar. Pospíšil sa predstavil na krídle tretieho útoku Flames, počas 10:27 min. na ľade zaznamenal jeden hit, Ružička ako center štvrtej formácie odohral 6:54 min. Tréner Flames Ryan Huska v závere zúžil hru na tri päťky a obaja slovenskí útočníci už v kľúčových minútach šancu nedostávali.Florida zvíťazila na ľade Ottawy jednoznačne 5:0. V emóciami nabitom dueli dostalo v tretej tretine až desať hráčov trest do konca zápasu.