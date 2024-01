Tatar pomohol dvoma gólmi k triumfu Seattlu, MacKinnon dal štyri góly

NHL-výsledky:



Florida - Arizona 6:2, Toronto - Winnipeg 1:0 pp, Boston - Carolina 2:3, Colorado - Washington 6:2, Seattle - Chicago 6:2 /T. TATAR za domácich 2+0/, Vancouver - St. Louis 3:4 pp, Los Angeles - Buffalo 3:5

New York 25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol dvoma gólmi k triumfu Seattlu nad Chicagom 6:2 v nočnom zápase NHL. Pre 33-ročného útočníka to bol 18. bod v sezóne, v 43 zápasoch nazbieral 6 gólov a 12 asistencií.Nathan MacKinnon si štyrmi gólmi a asistenciou predĺžil bodovú šnúru v domácich dueloch od úvodu sezóny už na 24 zápasov. Jeho Colorado zdolalo Washington 6:2. Dvadsaťosemročný Kanaďan sa v tabuľke produktivity posunul na prvé miesto pred Nikitu Kučerova. Po 48 odohraných zápasoch má na svojom konte 82 bodov za 30 gólov a 52 asistencií. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral v drese hostí 15:28 minút, pripísal si mínusový bod.Bodovú šnúru si predĺžil aj Sam Reinhart z Floridy. V zápase Panthers proti Arizone prispel k víťazstvu 6:2 gólom a asistenciu a bodoval v jedenástom zápase po sebe. Matthew Tkachuk strelil dva góly a pridal asistenciu.Toronto zdolalo Winnipeg 1:0, rozhodol o tom gól Austona Matthewsa 47 sekúnd pred koncom predĺženia. Brankár domácich Iľja Samsonov zneškodnil všetkých 32 striel súpera a zaznamenal druhý shutout v sezóne a dvanásty v kariére.Carolina bodovala v ôsmom zápase po sebe na klzisku súpera. V Bostone triumfovala 3:2 a ukončila Bostonu deväťzápasovú bodovú šnúru a päťzápasovú víťaznú sériu. Dvoma bodmi sa v drese hostí blysli Teuvo Teräväinen a Sebastian Aho. Brankár Spencer Martin pri svojom debute v bráne Hurricanes urobil 26 úspešných zákrokov.Bodovú sériu na 10 zápasov predĺžil Vancouver, no z víťazstva v zápase so St. Louis sa tešili hostia. O ich triumfe rozhodol v predĺžení Brayden Schenn.