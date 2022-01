Tatar pomohol k výhre New Jersey, 1000. zápas Voráčka

výsledky NHL:



Boston - Minnesota 2:3, Buffalo - San Jose 2:3, New Jersey - Columbus 3:1 /TATAR za domácich 1+1/, Philadelphia - Pittsburgh 2:6, Tampa Bay - Calgary 4:1, Dallas - Florida 6:5 pp a sn, Arizona - Chicago 6:4, Colorado - Winnipeg 7:1, Vegas - New York Rangers 5:1, Los Angeles - Nashville 1:3 v 3. tretine

New York 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na piatok v NHL gólom a asistenciou k víťazstvu New Jersey 3:1 nad Columbusom. V 32 zápasoch sezóny nazbieral 17 bodov (8+9). Devils potvrdili zlepšenú formu, dosiahli štvrtý triumf z uplynulých piatich duelov. Zároveň pokazili míľnik Jakubovi Voráčkovi, český krídelník Blue Jackets nebodoval vo svojom jubilejnom 1000. zápase v základnej časti.Tatar otvoril skóre už v 51. sekunde, keď sa po prihrávke Jespera Bratta ocitol sám pred bránkou hostí a bekhendovým blafákom si vychutnal Joonasa Korpisala. V závere zápasu potom asistoval pri góle Jacka Hughesa do prázdnej bránky. Útok Tatar (1+1), Hughes (1+2), Bratt (1+1) ťahal New Jersey, dokopy získal sedem kanadských bodov. Slovenský krídelník odohral 15 minút, počas ktorých zaznamenal aj dva plusové body a tri strely na bránku. Z taxi tímu si "diabli" pred zápasom stiahli Mariána Studeniča, ktorý si počas šiestich minút pripísal jeden mínusový bod. Tretí Slovák v zostave Devils, obranca Christián Jaroš odohral deväť a pol minúty, odsedel si menší trest za držanie a rozdal dva bodyčeky.Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Calgary 4:1. Ruský útočník Nikita Kučerov sa po dlhej absencii vrátil do zostavy dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára a na triumfe sa podieľal dvomi asistenciami. Černák počas 18 minút na ľade vyslal dve strely na bránku, rozdal štyri "hity", nazbieral dva plusové body a dostal aj menší trest za hrubosť.