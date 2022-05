Tatar potvrdil, že príde na šampionát

Bratislava 2. mája (TASR) - Tomáš Tatar potvrdil, že posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Fínsku (13. až 29. mája). Útočník New Jersey Devils bol chorý, no v pondelok informoval na sociálnej sieti Instagram o svojej účasti.



"Zdravím hokejové Slovensko. Chcel by som vám oznámiť, že sa pripájam k slovenskej hokejovej reprezentácii. Veľmi sa teším, že si znova oblečiem slovenský hokejový dres. Čoskoro sa vidíme," povedal 31-ročný Tatar, ktorý sa stal štvrtý rok za sebou najproduktívnejším Slovákom v základnej časti NHL: "Nikdy som sa netajil tým, že keď môžem ísť a som zdravý, rád prídem reprezentovať. Už asi dvadsať zápasov pred koncom sezóny som začal tušiť, že sa nám zrejme nepodarí prebojovať sa do play off. Aj preto som začal premýšľať nad šampionátom. Chcel som prísť pomôcť tímu. Vždy je pre mňa veľkou cťou obliecť si reprezentačný dres. Majstrovstvá sveta sú výnimočný turnaj. Bude to skvelý zážitok."



Národný tím má v utorok v Žiline zraz pred turnajom Kaufland Cup. Podľa manažéra Ota Haščáka ďalší hráči z NHL buď neprídu, alebo na nich čaká play off. Tatar by v ideálnom prípade rád nastúpil v záverečnom súboji Slovenska v príprave na šampionát v sobotu 7. mája na Kaufland Cupe v Žiline proti Francúzom. "Veľmi by som ho chcel stihnúť. Urobím maximum, aby som hral. Minimálne jeden duel by som si chcel zahrať pred šampionátom, keďže posledné tri v zámorí som vynechal. Rád by som sa trošku rozohral. Verím, že to vyjde a že budem môcť zažiť skvelých slovenských fanúšikov v domácom prostredí. Rovnako sa veľmi teším, že všetkých znova uvidím. Aj mladých spoluhráčov, ktorí sú v tíme. Som nadšený, že si môžem opäť zahrať na Slovensko," dodal Tatar pre portál hockeyslovakia.sk.