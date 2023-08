Tatar premiérovo Hokejistom roka: Je to výsledok kolektívneho úsilia

Na snímke zľava prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a otec František Hossa prebral cenu a zaradenie svojho syna Mariána Hossu do Siene slávy slovenského hokeja počas vyhlásenia výsledkov ankety Hokejista roka 2023 v stredu 9. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke Nela Lopušanová získala ocenenie Najlepšia hokejistka počas vyhlásenia ankety Hokejista roka 2023 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke hokejový rozhodca Peter Stano získal ocenenie v kategórii Najlepší rozhodca počas vyhlásenia ankety Hokejista roka 2023 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian





Výsledky ankety Hokejista roka 2023



Hokejista roka 2023: Tomáš Tatar



Najlepšia hokejistka: Nela Lopušanová



Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Tomáš Tatar







Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Dalibor Dvorský



Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): Martin Fehérváry



Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Stanislav Škorvánek



Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Dan Ceman



Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano



Cena Fair Play (Cena Michala Polóniho):



HC Košice (za zbierku "Rivali na ľade, ľudia mimo neho", ktorou finančne pomohol hokejistovi Slovana Bratislava Jurajovi Valachovi a jeho deťom Amálke a Jergušovi, ktorí bojujú s ťažkým osudom)







All Star TIPOS Slovenskej hokejovej ligy 2022/23



brankár: Roman Durný (HC 19 Humenné),

obrancovia: Martin Lenďák (HC 19 Humenné), Michal Novák (Vlci Žilina),

útočníci: Michel Miklík (Gladiators Trnava), Bruno Mráz (Vlci Žilina), Martin Jakúbek (MŠK Indian Žiar nad Hronom).







All Star TIPOS Extraligy 2022/2023



brankár: Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), obrancovia: Matt MacKenzie (HC Slovan Bratislava), Jordon Southorn (HC Košice),

útočníci: Max Gerlach (HC 21 Prešov), Michal Chovan (HC Košice), Brant Harris (HC Slovan Bratislava).







Najproduktívnejší hráč Kaufland Extraligy dorastu 2022/23 (Cena Karola Faka): Denis Novogurský



Najlepší strelec Extraligy juniorov 2022/23 (Cena Dušana Pašeka): Max Ferkodič







prehľad najlepších hokejistov Slovenska:



1994 - Oto Haščák



1995 - Peter Šťastný



1996 - Jaromír Dragan



1997 - Zdeno Cíger



1998 - Peter Bondra



1999 - Pavol Demitra



2000 - Miroslav Šatan



2001 - Miroslav Šatan



2002 - Peter Bondra



2003 - Peter Bondra



2004 - Miroslav Šatan



2005 - Ľubomír Višňovský



2006 - Marián Hossa



2007 - Marián Hossa



2008 - Marián Hossa



2009 - Zdeno Chára



2010 - Marián Hossa



2011 - Zdeno Chára



2012 - Zdeno Chára



2013 - Zdeno Chára



2014 - Marián Gáborík



2015 - Marián Hossa



2016 - Andrej Sekera



2017 - Marián Hossa



2018 - Zdeno Chára



2019 - Zdeno Chára



2020 - výsledky sa nevyhlasovali



2021 - Erik Černák



2022 - Juraj Slafkovský



2023 - Tomáš Tatar







Členovia Siene slávy slovenského hokeja:



2002: Ladislav Troják, Stan Mikita, Michal Polóni, Ladislav Horský, Ján Starší, George Gross, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Václav Nedomanský



2003: Rastislav Jančuška, Vojtech Okoličány, Miroslav Červenka, Ján Jendek



2004: František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč, Milan Kužela



2005: Jaroslav Walter, Igor Liba



2006: Rudolf Tajcnár



2007: Dušan Pašek



2008: Dušan Faško



2009: Dárius Rusnák



2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla



2012: Pavol Demitra



2014: Zdeno Cíger



2018: Miroslav Šatan



2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc



2021: Peter Bondra



2022: Žigmund Pálffy



2023: Marián Hossa

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenským hokejistom roka 2023 sa stal Tomáš Tatar. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si zo stredajšieho galavečera odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. Kategóriu najlepšia hokejistka ovládla jednoznačným výsledkom pätnásťročná Nela Lopušanová. V stredu v Bratislave prijali do Siene slávy slovenského hokeja trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariána Hossu.Slávnostný galavečer pri príležitosti vyhlasovania výsledkov ankety usporiadal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). O laureátoch rozhodli v anketovom hlasovaní zástupcovia slovenských klubov, členovia Výkonného výboru SZĽH, členovia vedenia SZĽH a hokejoví novinári.Tatar odohral v uplynulom ročníku NHL všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorých si pripísal 48 bodov (20+28) a pomohol svojmu tímu New Jersey Devils k tretiemu miestu po základnej časti vo Východnej konferencii aj v celej NHL. Neskôr si pripísal ešte jeden presný zásah v play off. Tridsaťdvaročný útočník sa stal v poradí pätnástym Hokejistom roka, keď na pomyselnom tróne vystriedal Juraja Slafkovského. Pred ním si tento titul vyslúžili Erik Černák, Zdeno Chára, Marián Hossa, Andrej Sekera, Marián Gáborík, Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Pavol Demitra, Zdeno Cíger, Jaromír Dragan, Peter Šťastný a Oto Haščák.Hlasujúci v ankete Hokejista roka zvolili Tatara aj za najlepšieho útočníka v sezóne 2022/2023. Cenu Jozefa Golonku získal už štvrtýkrát v kariére.uviedol 15. laureát ocenenia Hokejista roka SR.V rámci galavečera oznámili aj meno nového člena Siene slávy slovenského hokeja. Za rok 2023 pribudol medzi osobnosti Marián Hossa, ktorý je v poradí 37. člen. Hossa sa slávnostného uvedenia nemohol zúčastniť osobne, keďže odcestoval do Chicaga na poslednú rozlúčku so zosnulým majiteľom Blackhawks W. Rockwellom Wirtzom. Fanúšikom aj hosťom galavečera sa prihovoril prostredníctvom videopozdravu.zaznelo vo videopozdrave Hossu, v ktorom si zaspomínal aj na svoje reprezentačné začiatky či olympijsky turnaj z roku 2010 vo Vancouveri, kde slovenským reprezentantom tesne ušla bronzová medaila.Štyridsaťštyriročný Hossa má za sebou bohatú a úspešnú kariéru ovenčenú ziskom troch Stanleyho pohárov s Chicagom Blackhawks. Odchovanec trenčianskeho hokeja odohral v NHL celkovo 19 sezón. V základnej časti nastúpil na 1309 zápasov, v ktorých zaknihoval 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V 205 dueloch play off pridal ďalších 149 bodov (52+97). Za Slovensko odohral dovedna 88 zápasov, strelil v nich 39 gólov. Zahral si na ôsmich majstrovstvách sveta, štyroch olympijských turnajoch a dvoch Svetových pohároch. V roku 2021 ho uviedli do hokejovej Siene slávy v Toronte ako tretieho slovenského rodáka po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom.Unikátna situácia nastala v kategórii najlepšia hokejistka. Pätnásťročná Nela Lopušanová získala absolútne všetky možné hlasy hlasujúcich v ankete. V sezóne 2022/2023 sa stala fenoménom vo svetovom ženskom hokeji, o ktorom informovali zahraničné aj slovenské médiá. Stala sa najproduktívnejšou hráčkou IIHF Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov. V piatich zápasoch zaznamenala 12 bodov za 9 gólov a 3 asistencie. Titul najproduktívnejšej hráčky získala aj na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 2023 (EYOF 2023), kde v 4 zápasoch získala 12 bodov za 6 gólov a 6 asistencií. Lopušanová obsadila tretie miesto v novovytvorenej ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. V hlasovaní získala 13,6 percenta hlasov.Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Dalibor Dvorský. Aktuálne už hráč St. Louis Blues, ktorý si ho vo vstupnom drafte NHL vybral z 10. miesta, dominoval v uplynulej sezóne najmä na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov. Dvorský bol s 13 bodmi za 8 gólov a 5 asistencií v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku. Po turnaji sa Dvorský dostal do All Star tímu majstrovstiev sveta.Cenu Róberta Švehlu pre najlepšieho obrancu si odniesol Martin Fehérváry. Pilier obrany Washingtonu Capitals získal toto ocenenie prvýkrát v kariére. Predtým získal dvakrát cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov. Fehérvárymu skomplikovali uplynulú sezónu zranenia, ktoré vyplynuli z jeho obetavej hry pre tím z hlavného mesta USA. Napriek tomu odohral v základnej časti 67 duelov, v ktorých sa šesťkrát presadil strelecky a desaťkrát asistoval.Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára si odniesol Stanislav Škorvánek. Brankár HK Dukla Ingema Michalovce bol kľúčový hráč svojho tímu v play off TIPOS Extraligy a svoje kvality neskôr dokazoval aj na majstrovstvách sveta 2023 v Rige, v ktorých odchytal štyri zápasy a štatisticky bol najlepší brankár s úspešnosťou zákrokov viac ako 95%.Najlepším trénerom v sezóne 2022/2023 sa stal Kanaďan Dan Ceman, ktorý svoj tím HC Košice doviedol k majstrovskému titulu po ôsmich rokoch a galavečere dostal cenu Ladislava Horského. Ceman sa stal prvým zahraničným trénerom, ktorý získal v slovenskej extralige dva tituly s dvoma rôznymi tímami. V sezóne 2018/2019 triumfoval s Banskou Bystricou.Štvrtýkrát v sérii sa stal najlepším rozhodcom Peter Stano. Medzinárodný arbiter si odniesol cenu Juraja Okoličányho. V uplynulej sezóne síce chýbal na MS, v pozícii hlavného rozhodcu však viedol zápasy finále extraligy aj play off či finále českej extraligy.Slovenský zväz ľadového hokeja tento rok udelil aj Cenu Fair Play - Cenu Michala Polóniho. Získal ju klub HC Košice za zbierku "Rivali na ľade, ľudia mimo neho", ktorou finančne pomohol hokejistovi Slovana Bratislava Jurajovi Valachovi a jeho deťom Amálke a Jergušovi, ktorí bojujú s ťažkým osudom.Už tradičnou súčasťou programu odovzdávania cien je vyhlásenie All-Star tímov uplynulej sezóny v dvoch najvyšších slovenských súťažiach. V Tipos extralige patrili medzi šesticu najlepších brankár Škorvánek, obrancovia Matt MacKenzie z HC Slovan Bratislava a Jordon Southorn z HC Košice a útočníci Max Gerlach z HC 21 Prešov, Michal Chovan z majstrovských Košíc a Brant Harris z bratislavského Slovana.V TIPOS Slovenskej hokejovej lige vytvorili All Star tím brankár Roman Durný z HC 19 Humenné, obrancovia Martin Lenďák (HC 19 Humenné) a Michal Novák (Vlci Žilina) a trojica v útoku Michel Miklík (Gladiators Trnava), Bruno Mráz (Vlci Žilina) a Martin Jakúbek (MŠK Indian Žiar nad Hronom).Galavečer Hokejista roka 2023 patril aj najvýraznejším postavám uplynulej sezóny v mládežníckych súťažiach. Cenu Karola Faka pre najproduktívnejšieho hráča Kaufland Extraligy dorastu získal Denis Novogurský z HK Spišská Nová Ves a Cenu Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca Extraligy juniorov Max Ferkodič z MMHK Nitra.