Tatar prihral na dva góly, Montreal víťazne,Vegas s istotou play off

výsledky NHL:



Chicago - Nashville 5:4 pp, Arizona - Minnesota 1:4, Vegas - San Jose 5:2, Edmonton - Montreal 3:4 /TATAR za hostí 0+2/

New York 22. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na štvrtok v NHL dvomi gólovými prihrávkami k víťazstvu Montrealu na ľade Edmontonu 4:3. Vegas zdolal San Jose 5:2 a stal sa prvým tímom, ktorý si zaistil postup do play off. Golden Knights vyhrali ôsmy zápas za sebou, čím vyrovnali klubový rekord. Slovenský obranca Christián Jaroš sa nezmestil do zostavy Sharks.Tatar prihral na oba góly Josha Andersona. V tejto sezóne má na konte už 29 bodov (10+19) v 43 zápasoch. Canadiens si vďaka triumfu poistili štvrté postupové miesto v Severnej divízii, pred piatym Calgary majú osembodový náskok, pričom majú zápas k dobru.V ďalšom dueli domáce Chicago zdolalo Nashville 5:4 po predĺžení, hoci ešte v 51. minúte prehrávalo 1:4. Minnesota uspela na ľade Arizony 4:1, jej tretí gól strelil Kirill Kaprizov. Pre ruského krídelníka to bol už 19. presný zásah v sezóne, čím prekonal nováčikovský klubový rekord Slováka Mariána Gáboríka. Ten vo svojej premiérovej profiligovej sezóne 2000/2001 nastrieľal v drese Wild 18 gólov. Kaprizov už predtým zlomil Gáboríkov nováčikovský tímový rekord v počte bodov, vo svojom prvom ročníku v NHL ich nazbieral 38 (19+19) v 45 stretnutiach, bývalý slovenský kanonier získal ako nováčik 36 bodov (18+18) v 71 zápasoch.