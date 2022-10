Tatar prispel asistenciou k triumfu New Jersey nad Columbusom 7:1

NHL - výsledok:



New Jersey - Columbus 7:1



/T. Tatar (New Jersey) 0+1/

New York 30. októbra (TASR) - Slovenský útočník Tomáš Tatar prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k hladkému triumfu New Jersey nad Columbusom 7:1. Pre Tatara to bol tretí bod (1+2) v prebiehajúcom ročníku profiligy, "diabli" vyhrali tretí zápas za sebou.Tatar nastúpil v prvej formácii domácich, odohral 14:19 min a pripísal si aj tri strely a až štyri plusové body, najviac z celého tímu. Gólom a asistenciou sa prezentoval jeho spoluhráč z útoku a kapitán tímu Nico Hischier. Tatar mal v tretej tretine podiel na presnom zásahu švédskeho útočníka Jespera Bratta, ktorý tak bodoval aj v deviatom dueli od štartu sezóny (4+10). Hráči New Jersey prestrieľali posledný tím tabuľky Východnej konferencie v pomere 52:20.