Tatar prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey, Černák nedohral

výsledky NHL:



New Jersey - Florida 7:3 /TATAR za domácich 0+1/

Tampa Bay - Carolina 1:2 pp

Montreal - Los Angeles 2:3 pp

Boston - Ottawa 3:2

Detroit - Edmonton 4:2

Winnipeg - St. Louis 2:3 pp a sn

Chicago - Pittsburgh 3:2 pp a sn

Calgary - San Jose 1:4

Vegas - Seattle 4:2

Vancouver - Anaheim 2:3 pp /HALÁK za domácich vykryl 27 z 30 striel/

New York 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na stredu v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu New Jersey nad Floridou 7:3. V 11. zápase sezóny zaznamenal štvrtý kanadský bod (0+4). Jeho krajan Christián Jaroš nehral za Devils pre zranenie. Panthers utrpeli druhú prehru za sebou, stále sú však s 21 bodmi na čele Východnej konferencie i celej súťaže.Obhajca titulu z Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom podľahol Caroline 1:2 po predĺžení. Černák zápas nedohral, už v prvej tretine utrpel zranenie v hornej časti tela po tom, ako ho do ruky trafil puk po strele súpera. Tréner "bleskov" Jon Cooper očakáva, že Černák vynechá niekoľko stretnutí.Vancouver prehral s Anaheimom 2:3 po predĺžení, brankár Canucks Jaroslav Halák zneškodnil 27 striel hostí.