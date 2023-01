Tatar prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey v Detroite 5:1

Výsledky NHL:



Detroit - New Jersey 1:5 /za hostí TATAR 0+1/, Minnesota - Tampa Bay 5:1, Anaheim - Dallas 2:0

New York 5. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal štrnástu asistenciu v tomto ročníku NHL a pomohol k víťazstvu New Jersey na ľade svojho bývalého klubu Detroitu 5:1. Pre 32-ročného krídelníka to bol 23. bod v sezóne, na konte má aj deväť presných zásahov. "Diabli" sa držia vysoko, v tabuľke Východnej konferencie figurujú na 4. mieste.Štvorzápasovú víťaznú šnúru Tampy Bay zastavila Minnesota, ktorá triumfovala nad Lightning 5:1. Gól a dve asistencie si v drese domácich Wild pripísal obranca Calen Addison. Erik Černák odohral v tretej obrannej formácii Tampy vyše 16 minút, na konte mal mínusku a rozdal dva hity. Jeho tím je vo Východnej konferencii piaty, rovnaká pozícia patrí v západnej vetve jeho súperovi.