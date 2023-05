Tatar prispel gólom k postupu Devils, v 2. kole narazia na Carolinu

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:



New Jersey - New York Rangers 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)



Góly: 30. McLeod (Palát), 36. TATAR (Marino, Hischier), 55. Haula (Hughes, Palát), 57. Bratt (Marino). Brankári: Schmid - Šesťorkin, strely na bránku: 24:31.



/konečný stav série: 4:3, New Jersey postúpilo do konferenčného semifinále/







Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:56 1 0 1 +2 1 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 2. mája (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils skompletizovali zoznam postupujúcich do 2. kola play off NHL. V noci na utorok zdolali v rozhodujúcom siedmom súboji 1. kola New York Rangers 4:0 aj vďaka gólu slovenského útočníka Tomáša Tatara a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Ich oporou bol brankár Akira Schmid, ktorý zlikvidoval všetkých 31 striel súpera. Devils sa v semifinále Východnej konferencie stretnú s Carolinou.Tatar strelil svoj prvý gól a dosiahol svoj prvý bod v tohtoročnej vyraďovačke, keď v 36. minúte zvýšil na 2:0 pre Devils. Domáci obranca John Marino prenikol do útočného pásma, predral sa cez brániacich hráčov až k zakončeniu, jeho pokus síce minul bránku, no Marino okamžite vrátil puk bekhendom do bránkoviska, kde ho slovenský krídelník pohotovo upratal do siete. Tatar nastúpil v prvom útoku, počas 14:56 min. mal jednu strelu na bránku, pripísal si aj dva plusové body a dve zblokované strely.Schmid dosiahol druhé čisté konto v sérii i celkovo v kariére v play off.povedal švajčiarsky brankár pre oficiálnu webstránku NHL.Dva shutouty v sérii vychytal iba ako desiaty nováčik ligovej histórie a prvý od výkonu Matta Murrayho v roku 2017.povedal tréner domácich Lindy Ruff k výkonu svojho brankára. Marino asistoval pri dvoch góloch domácich, bilanciu 0+2 mal aj český útočník Ondřej Palát. Devils vyhrali sériu play off prvýkrát od roku 2012.Slovák Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, v bránke "jazdcov" dostal opäť prednosť Šesťorkin, ktorý vykryl 20 striel. Jeho tím nevyužil ani jednu z presilových hier.zhodnotil kouč hostí Gerard Gallant. V predchádzajúcich piatich stretnutiach nevyužili Rangers ani jednu z osemnástich presiloviek.