Tatar prispel gólom k triumfu New Jersey v Minnesote, hetrik Hischiera

NHL - sumáre:



Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)



Góly: 6. Mičkov (Konecny, Zamula), 6. Pelletier (Tippett, Poehling), 31. Mičkov (Konecny), 35. Cates (Foerster, Brink), 47. Poehling (Tippett, Lycksell), 51. Foerster (Brink, Cates), 56. Poehling (Cates) - 11. Quinn (Peterka, McLeod), 22. Peterka (Quinn, Krebs), 29. Quinn (McLeod, Power), 56. Tuch (McLeod). Brankári: Ersson - Luukkonen, strely na bránku: 32:21.







Tampa Bay Lightning - New York Islanders 5:3 (3:0, 1:0, 1:3)



Góly: 3. Kučerov (Hedman, Guentzel), 8. Perbix, 18. Point (McDonagh, Kučerov), 40. Point (Kučerov, Hagel), 60. Guentzel (Kučerov, Hedman) - 46. Pulock (Lee, Boqvist), 48. Gatcomb, 49. DeAngelo (Cyplakov, Pelech). Brankári: Johansson - Sorokin, strely na bránku: 24:38.







Colorado Avalanche - St. Louis Blues 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 13. MacKinnon (Toews) - 11. Bolduc (Thomas, Sundqvist), 49. Bučnevič (Suter, Thomas). Brankári: Blackwood - Binnington, strely na bránku: 29:27.







Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)



Góly: 17. Foligno (Spurgeon, Nyquist), 46. Hartman (Foligno, Bogosian) - 1. Hischier (Bratt, Noesen), 6. Cotter (Dumoulin, Foote), 44. Hischier, 55. Hischier (L. Hughes, Bratt), 57. TATAR (Palát, Dowling). Brankári: Gustavsson - Markström, strely na bránku: 24:33.







Nashville Predators - Vegas Golden Knights 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 26. O'Reilly (Blankenburg, Forsberg) - 29. Eichel (Theodore, Stone), 47. Smith (Barbašev, Olofsson), 60. Howden (Eichel, Theodore). Brankári: Annunen - Hill, strely na bránku: 24:29.







Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)



Góly: 22. Laferriere (Danault) - 41. Matthews (McCabe), 53. Tavares (Matthews, Rielly), 59. Tavares (Marner). Brankári: Kuemper - Stolarz, strely na bránku: 36:26.







Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)



Góly: 8. Greig (Chabot, Pinto), 15. Batherson (Cozens, Zub), 30. Sanderson (Pinto, Greig) - 8. Jenner (Werenski, Mateychuk), 52. Marčenko (Werenski). Brankári: Ullmark - Tarasov, strely na bránku: 27:31.







Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 6. Kasper, 21. Raymond (Seider, Kane) - 23. Geekie (Pastrňák, Lohrei). Brankári: Talbot - Swayman, strely na bránku: 22:21.







Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 37. Arvidsson (Draisaitl, Nurse), 57. Draisaitl (Bouchard, Nurse), 63. Draisaitl (J. Skinner) - 5. Šarangovič (Kadri, Pachal), 48. Pachal (Kadri, Šarangovič). Brankári: Pickard - Wolf, strely na bránku: 29:28.







San Jose Sharks - New York Rangers 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)



Góly: 58. Lund (Graf, Smith) - 13. Panarin (Schneider, Vaakanainen), 14. Panarin (Borgen, Trocheck), 25. Fox (Othmann, Zibanejad), 44. Brodzinski (Fox, Vaakanainen), 46. Fox (J.T. Miller, K. Miller), 57. Trocheck (J.T. Miller). Brankári: Georgijev - Quick, strely na bránku: 22:33.







Seattle Kraken - Dallas Stars 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)



Góly: 2. Tolvanen (McCann, Burakovsky) - 12. Robertson (Bourque, Steel), 19. Hintz (Robertson, Rantanen), 41. Marchment (Duchene, Granlund), 53. Johnston (Rantanen, Bichsel), 57. Rantanen (Hintz). Brankári: Daccord - Oettinger, strely na bránku: 36:21.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:15 1 0 1 0 1 0



Šimon Nemec (New Jersey) 15:03 0 0 0 -1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 21:31 0 0 0 0 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:59 0 0 0 +1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 30. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel v noci na nedeľu v NHL gólom k triumfu New Jersey na ľade Minnesoty 5:2. Bol to jeho siedmy presný zásah v sezóne. Proti Wild odohral 12:15 min a zaznamenal plusový bod. Hetrikom sa blysol Švajčiar Nico Hischier.Tatar v 57. minúte spečatil víťazstvo Devils, keď prekonal Filipa Gustavssona strelou zápästím ponad lapačku švédskeho brankára. Obranca Šimon Nemec si v drese "diablov" pripísal na konto mínusový bod, na ľade strávil 15:03 min a na Gustavssona vyslal dve strely. Pre kapitána Devils Hischiera to bol druhý hetrik v tomto ročníku profiligy, čo dokázal po Timovi Meierovi ako druhý Švajčiar. Hischier si s 33 gólmi v tejto sezóne vylepšil svoje maximum v kariére.Hráči Calgary Flames v zostave s Martinom Pospíšilom prehrali na ľade Edmontonu Oilers 2:3 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol v 63. minúte svojím druhým gólom nemecký kanonier Leon Draisaitl, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1. Draisaitl sa vrátil do zostavy po zranení, pre ktoré vynechal štyri zápasy. Nemecký útočník sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal na métu 50 gólov, na konte ich má 51 a upevnil si pozíciu najlepšieho kanoniera súťaže. Pospíšil odohral 13:59 min a do štatistík mu pribudol plusový bod. Oilers stále chýbal kapitán Connor McDavid. Flames momentálne strácajú na postup do play off sedem bodov, ale majú tri zápasy k dobru na St. Louis."Bluesmani" natiahli víťaznú sériu na deväť zápasov. O triumfe St. Louis na ľade Colorada Avalanche 2:1 rozhodol v 49. minúte Pavel Bučnevič a oslávil návrat do zostavy po chorobe, pre ktorú nehral štyri zápasy. Jediný gól "lavín" strelil Nathan MacKinnon, pre ktorého to bol 30. presný zásah v sezóne. Kapitán Avalanche bodoval v 24. domácom zápase za sebou. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa nedostal do zostavy Blues.Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vyhrali nad New Yorkom Islanders 5:3. Domáci viedli po dvoch tretinách 4:0, ale "ostrovania" dokázali tromi gólmi za sebou ešte stretnutie zdramatizovať. Tampa zaznamenala tretí triumf v sérii a bodovo sa vyrovnala Floride na čele Atlantickej divízie.Brayden Point sa na výhre "bleskov" podieľal dvoma presnými zásahmi, Nikita Kučerov gólom a tromi asistenciami. Černák odohral v drese Lightning 21:31 min. a zaznamenal jeden hit. Islanders prehrali štvrtý zápas v sérii a nevyužili možnosť dostať sa na postupové priečky vo Východnej konferencii.Philadelphia zvíťazila v súboji dvoch tímov z dna tabuľky Východnej konferencie nad Buffalom 7:4. Sabres dokázali otočiť skóre z 0:2 na 3:2, ale druhá polovica stretnutia jednoznačne patrila domácim Flyers. Matvej Mičkov pomohol k triumfu dvoma gólmi, jeho spoluhráč Noah Cates zaznamenal gól a dve asistencie. V drese hostí Jack Quinn dvakrát skóroval a pridal jednu asistenciu, Ryan McLeod mal tri asistencie. "Letci" pod vedením dočasného trénera Brada Shawa slávili druhé víťazstvo za sebou a v konferencii sú naďalej na 15. mieste, šestnáste Buffalo zaostáva za súperom o tri body.