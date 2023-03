Tatar prispel k triumfu New Jersey gólom a dvoma asistenciami

výsledky NHL:



Colorado - New Jersey 5:7 /za hostí Tatar 1+2/, Philadelphia - New York Rangers 2:3 pp, Edmonton - Toronto 5:2, Dallas - Arizona 4:2, Anaheim - Washington 2:3 pp /za hostí Fehérváry 1+0/, Vegas - Carolina 3:2

New York 2. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v NHL gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu New Jersey na ľade Colorada 7:5. V zápase proti obhajcovi Stanleyho pohára strávil na ľade 17:25 min a zaznamenal tri plusové body. V noci na štvrtok sa strelecky presadil aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington zvíťazil nad domácim Anaheimom 3:2 po predĺžení.Tatar v 12. minúte strelou z prvej do odkrytej bránky vsietil svoj 14. gól v sezóne a zvýšil na 3:0 pre Devils Hostia viedli v 26. minúte už 5:1 a hoci sa Coloradu tromi rýchlymi gólmi podarilo znížiť na 4:5, cenné víťazstvo si už nenechali ujsť. Pri záverečných dvoch presných zásahoch "diablov" asistoval Tatar.Fehérváry v 8. minúte po prihrávke Nicklasa Bäckströma strelou zápästím otvoril skóre duelu v Anaheime. Pre slovenskáho zadáka to bol piaty gôl v tomto ročníku profiligy. Fehérváry odohral 19:15 min a do štatistík mu pribudla pluska. O zisku dvoch bodov pre Capitals rozhodol v 62. minúte Tom Wilson.Connor McDavid sa podieľal dvoma gólmi a asistenciou na triumfe Edmontonu nad Torontom 5:2. New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka zvíťazili na ľade Philadelphie Flyers 3:2 po predĺžení. O triumfe hostí rozhodol Vladimir Tarasenko. Pred Halákom dostal prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 25 striel.