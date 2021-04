Tatar prispel k víťazstvu Montrealu asistenciou, Carolina do play off

výsledky:



Calgary - Montreal 1:2 (za hostí TATAR 0+1)

Ottawa - Vancouver 2:1

St. Louis - Colorado 4:1

Dallas - Carolina 4:3 pp

Nashville - Florida 4:1

Winnipeg - Edmonton 1:6

Los Angeles - Anaheim 4:1

San Jose - Arizona 6:4

New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na utorok na ľade Calgary 2:1 aj vďaka jednej asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara. Ten v prvej tretine v dvojnásobnej presilovke prihral do streleckej pozície Sheaovi Weberovi, ktorý bombou otvoril skóre.Carolina síce prehrala na ľade Dallasu 3:4 po predĺžení, ale bod z extračasu jej zaistil postup do play off. V ňom sa predstaví tretiu sezónu za sebou. O triumfe Stars rozhodol Jamie Benn, ktorý si pri všetkých predchádzajúcich góloch Dallasu pripísal asistenciu. Slovenský obranca domácich Andrej Sekera odohral sedemnásť a pol minúty.Edmonton zvíťazil na ľade Winnipegu vysoko 6:1, kanadský kapitán Oilers Connor McDavid dosiahol tretí hetrik v sezóne a pridal aj asistenciu. Na konte tak má po 46 zápasoch už 81 kanadských bodov (28+53) a je lídrom produktivity profiligy.