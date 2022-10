Tatar rozhodol gólom o víťazstve New Jersey, Slafkovský asistoval

New York 4. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa postaral o jediný gól duelu pri víťazstve New Jersey nad Bostonom 1:0 v príprave pred novým ročníkom NHL. Presadil sa v 11. min a skóroval tak vo všetkých troch stretnutiach pred novou sezónou, v ktorých nastúpil.



Prvýkrát sa v príprave do kanadského bodovania zapísal aj útočník Juraj Slafkovský. Najvyššie draftovaný hráč tohto roku asistoval, no Montreal prehral s Torontom 1:5.