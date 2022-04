Tatar s gólom a asistenciou, Matthews a Josi vytvorili klubové rekordy

výsledky NHL:



Columbus - Philadelphia 1:4, New Jersey - Montreal 4:7 /TATAR za domácich 1+1/, New York Rangers - Pittsburgh 3:0, Ottawa - Nashville 2:3, Carolina - Buffalo 5:3, Dallas - Toronto 3:4 pp /STUDENIČ za domácich 0+1/, Chicago - Seattle 0:2, Arizona - Vancouver 1:5 /HALÁK (Vancouver) vykryl 28 z 29 striel, mal úspešnosť zásahov 96,6 percenta/, San Jose - Calgary 2:4, Los Angeles - Edmonton 2:3

postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina



Atlantická divízia: Florida



Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado

New York 8. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v noci na piatok v zámorskej NHL gól a asistenciu, no jeho New Jersey prehralo doma s Montrealom 4:7. Bodovo sa presadil aj Marián Studenič, ktorý si pripísal asistenciu pri prehre jeho Dallasu s Torontom 3:4 po predĺžení. Ďalším istým účastníkom play off je Carolina, ktorá si definitívne zabezpečila postup výhrou 5:3 nad Buffalom.Tatar v 8. minúte duelu s Montrealom svojím 14. presným zásahom v sezóne znížil na 1:2, keď dostal výbornú prihrávku od Dawsona Mercera a strelou z prvej prekonal Jakea Allena v bránke Canadiens. V zápase proti svojmu bývalému klubu si pripísal aj asistenciu pri góle Jespera Bratta na 4:6 v tretej tretine. Slovenský krídelník má na konte 29 bodov (14+15) v 68 stretnutiach sezóny.Vydarený zápas zažil slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý 28 úspešnými zákrokmi pomohol k víťazstvu Vancouveru 5:1 na ľade Arizony. Prekonal ho iba Nick Schmaltz, ktorý v druhej tretine znížil na priebežných 1:3. Canucks tak stále živia nádej na play off. Na Dallas, ktorý si v Západnej konferencii drží pozíciu s druhou voľnou kartou, momentálne strácajú šesť bodov a odohrali o dva zápasy viac.Studenič v domácom zápase s Torontom asistoval v 10. minúte pri góle Tylera Seguina na 1:1. Bol to jeho tretí bod od príchodu do Dallasu, za ktorý odohral zatiaľ deväť stretnutí. Auston Matthews pomohol k výhre Maple Leafs dvomi gólmi a s 56 presnými zásahmi v sezóne vytvoril nový rekord klubu, keď prekonal zápis Ricka Vaivea. Ten v ročníku 1981/82 nastrieľal v drese "javorových listov" 54 gólov.Calgary uspelo na ľade San Jose 4:2, slovenský útočník Adam Ružička chýbal v zostave Flames. Roman Josi sa tromi asistenciami podieľal na víťazstve Nashvillu 3:2 v Ottawe. Švajčiarsky obranca nazbieral v tejto sezóne už 87 bodov (19+68) a vytvoril nový klubový rekord v počte bodov v jednom ročníku. Prekonal doterajšie maximum Paula Kariyu zo sezóny 2005/2006, v ktorej si pripísal 85 bodov (31+54).