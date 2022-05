Tatar sa pred MS pripojil k tímu, v sobotu nastúpi proti Francúzsku

Žilina 6. mája (TASR) - Tomáš Tatar už zarezáva v kempe slovenskej hokejovej reprezentácie. Po raňajšom pripojení k tímu absolvoval v piatok dopoludnia v Žiline aj prvý tréning, V sobotu nastúpi v dueli Kaufland Cupu proti Francúzsku.



"Som veľmi rád, že som s chalanmi. Niektorých som videl prvýkrát, ale zoznámili sme sa. Verím, že dokážeme urobiť dobrú partiu. Veľmi ma teší, že sú mladí chlapci zapracovaní do reprezentácie. Miesto si vybojovali a sú tu zaslúžene,“ uviedol Tatar vo videorozhovore pre hockeyslovakia.sk. Tridsaťjedenročný krídelník zaznamenal v tejto sezóne NHL v drese New Jersey Devils 30 kanadských bodov za 15 gólov a rovnaký počet asistencií.



Prvý tréning v Žiline dal Tatarovi riadne zabrať. Posledné tri duely v profiligovej sezóne vynechal pre chorobu, ktorú si doliečoval v uplynulých dňoch. Na pohode mu nepridal ani dlhý let z New Yorku, po ktorom vystúpil na viedenskom letisku vo štvrtok skoro ráno. „Nebolo to bohviečo. Stále je cítiť absencia na ľade. Dúfam, že sa do toho dostanem čím skôr. Viac tréningov a zápasov mi iba pomôže. Som veľmi rád, že som na Slovensku a že som sa mohol pripojiť k tímu,“ dodal Tatar