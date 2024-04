Tatar sa vrátil do zostavy Seattlu, Kraken stratili šancu na play off

NHL - výsledky:



Toronto - Tampa Bay 1:4, New York Rangers - New Jersey 4:3, Dallas - Edmonton 5:0, Los Angeles - Seattle 5:2, Arizona - Vancouver 1:2



New York 4. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na štvrtok v NHL na ľade Toronta 4:1. Bodovo naprázdno vyšiel aj Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo s Rangers 3:4. Tomáš Tatar sa po štyroch zápasoch vrátil do zostavy Seattlu, ale Kraken neuspeli proti Los Angeles 2:5 a stratili šancu na postup do play off. Trevor Moore dosiahol v drese Kings hetrik.Tampa triumfovala v deviatom z uplynulých jedenástich duelov a priblížili sa k účasti vo vyraďovacej časti. Nikita Kučerov zaznamenal proti Maple Leafs tri asistencie a so 130 bodmi (42+88) vedie kanadské bodovanie. Ruský krídelník vytvoril rekord Lightning v počte bodov v jednej sezóne, keď prekonal svoj výkon z ročníka 2018/19 (128 bodov). V drese Lightning sa presadili Victor Hedman, Brayden Point, Steven Stamkos a Nicholas Paul. Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici Haydnom Fleurym, odohral 23:42 minúty a bol druhý najvyťažovanejší hráč tímu. Slovenský bek dosiahol štyri hity a jeden plusový bod. Ak by Toronto získalo aspoň bod, malo by istú účasť v play off. Za domácich skóroval iba líder tabuľky strelcov Auston Matthews, ktorý strelil 63. gól v sezóne.Zápas medzi Rangers a Devils sa začal krátko po úvodnom vhadzovaní hromadnou bitkou a všetci hráči na ľade dostali tresty. Za domácich dostali tresty Jacob Trouba, K'Andre Miller, Barclay Goodrow, Matt Rempe a Jimmy Vesey. Na druhej strane to boli Kurtis MacDermid, Chris Tierney, Kevin Bahl, John Marino a Curtis Lazar. Rangers viedli po úvodnej tretine 2:0, keď sa presadili Artemij Panarin a Alexis Lafreniere. New Jersey však v druhej stav otočilo zásluhou Ondřeja Paláta, Brendana Smitha a kapitána Nica Hischiera. Tretia časť však opäť patrila lídrovi Metropolitnej divízii. V 46. minúte vyrovnal Kaapo Kakko a o triumfe rozhodol počas presilovej hry Chris Kreider. Rangers kraľujú so 106 bodmi aj celej lige. Nemec si si vytvoril nové kariérové maximum, odohral 26:23 minúty (predtým 25:28). V stretnutí dosiahol jednu "plusku" a hit.Hrdinom LA Kings bol Moore, ktorý dosiahol hetrik v stretnutí proti Seattlu. Pierre-Luc Dubois zaznamenal tri asistencie, Kevin Fiala mal bilanciu 1+1 a Viktor Arvidsson 0+2. Domáci uspeli po troch prehrách a zvýšili svoje šancu na play off. V Západnej konferencii im priebežne patrí druhá voľná karta a pred St. Louis Blues majú päťbodový náskok. Pre Kraken to je tretia sezóna v NHL a do vyraďovacej časti sa im podarilo postúpiť len v predchádzajúcom ročníku. Tatar po štyroch zápasoch, keď bol len v pozícii zdravého náhradníka nastúpil v tretej formácii, odohral 10:37 minúty, dosiahol dve "mínusky" a jednu strelu.Dallas zdolal Edmonton hladko 5:0 a dosiahol ôsmy triumf za sebou. Jake Oettinger predviedol 35 úspešných zákrokov, zaznamenal tretie čisté konto v sezóne a desiate v profiligovej kariére. Oettinger neinkasoval ani v predchádzajúcom stretnutí proti Seattlu. Radek Faksa mal bilanciu 1+2, Wyatt Johnston a Sam Steel dosiahli zhodne gól a asistenciu a Craig Smith mal dve asistencie. Stars vyšla najlepšie druhá polovica prostrednej časti, keď počas 5:48 minúty strelili štyri góly.