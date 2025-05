Tatar sa zo zámoria sťahuje do švajčiarskeho Zugu

Zug 27. mája (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa po šestnástich rokoch sťahuje zo zámoria naspäť do Európy. So švajčiarskym klubom EV Zug podpísal dvojročný kontrakt. Tridsaťštyriročný útočník pôsobil naposledy v klube NHL New Jersey Devils.







UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme