Tatar sa zranil v Detroite, Pospíšil sa dvakrát pobil, obaja bodovali

NHL - výsledky



Philadelphia - New York Rangers 3:1,

Minnesota - Chicago 3:2,

Buffalo - Vancouver 3:4 pp,

Carolina - Florida 3:6,

Columbus - Calgary 5:2 /M. POSPÍŠIL za hostí 0+1/,

Detroit - New Jersey 4:5 /T. TATAR za hostí 0+1/,

Nashville - Tampa Bay 2:3 pp,

Washington - New York Islanders 5:4 pp,

Anaheim - Los Angeles 1:2,

San Jose - Seattle 8:5,

Boston - Pittsburgh 1:2,

Vegas - Winnipeg 4:3,

Dallas - Colorado 5:3,

Utah - Edmonton 3:4 pp

New York 30. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Detroitu 5:4. Duel sa však pre neho predčasne skončil po tom, čo mal v závere prvej tretiny kolíziu pri mantineli a od druhej tretiny už nenastúpil. Asistenciu si pripísal aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorého tím podľahol na ľade Columbusu 2:5.Tatar získal svoj deviaty kanadský bod v sezóne počas presilovky v 18. minúte. V nej si na útočnej modrej čiare vymenil puk s obrancom Lukeom Hughesom, ktorého prihrávku zužitkoval útočník Timo Meier na pohotovú strelu bez prípravy a vyrovnal na priebežných 2:2. Devils zvíťazili v šiestom zápase z uplynulých ôsmich a potvrdili pozíciu lídra Východnej konferencie.Pospíšil zaznamenal siedmu asistenciu v sezóne po tom, čo v 51. minúte prenechal puk za bránkou hostí a šiel striedať. Prevzal ho útočník Nazem Kadri, ktorý zakončil sólo cez celé klzisko presilovkovým gólom na priebežných 3:2. Pre slovenského útočníka to bol 9. kanadský bod v prebiehajúcom ročníku. Do štatistík mu pribudli aj dva mínusové body a 10 trestných minút po dvoch potýčkach. Najskôr sa v 24. minúte dostal do roztržky s Jakeom Christiansenom po tom, čo hráč Columbusu tvrdo trafil Pospíšilovho spoluhráča Andreja Kuzmenka. Nasledovala pästná výmena, pred ktorou obaja hráči zhodili rukavice a ukončili ju až rozhodcovia, ktorí ich rozdelili. Pospíšil krátko po návrate na ľad pomstil aj zákrok Mathieua Oliviera na obrancu Joela Hanleyho, po ktorom sa dostal do potýčky s útočníkom hostí.Obranca Erik Černák nebodoval, no po zápase na ľade Nashvillu mal radosť z víťazstva 3:2 po predĺžení. V 62. minúte o ňom rozhodol Brayden Point. Slovenský obranca hral v druhej obrannej dvojici, na ľade strávil celkovo 19:11 min. a do štatistík mu pribudli jeden plusový bod aj jedna strela.Z triumfu po predĺžení mal radosť aj obranca Martin Fehérváry. Jeho Washington zdolal New York Islanders 5:4 pp po víťaznom góle obrancu Jacoba Chychruna. Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlssonom a počas 19:25 minút na ľade sa prezentoval jednou strelou a jedným mínusovým bodom. Capitals zvíťazili v treťom zápase po sebe a bodovo sa vyrovnali druhému najlepšiemu tímu Východnej konferencie Caroline. Islanders prehrali tretíkrát za sebou.Minnesota zdolala Chicago 3:2, keď o triumfe rozhodla tromi gólmi v priebehu siedmich minút druhej tretiny. Blackhawks prehrali na ľade Minnesoty v jedenástich zápasoch v sérii.Hokejisti New Yorku Rangers nebodovali v piatom zápase po sebe, keď domácej Philadelphii podľahli 1:3. Flyers zdolali tohto súpera prvýkrát po šiestich prehrách, resp. od marca 2021.Hráči Buffala síce prestrieľali Vancouver 34:22, no na domácom ľade napokon prehrali 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 64. minúte útočník Conor Garland, ktorý mal bilanciu 2+1 a dosiahol prvý trojbodový zápis v sezóne.Jedným zo šlágrov piatkového programu bol duel popredných tímov Východnej konferencie, v ktorom triumfoval obhajca Stanleyho pohára Florida na ľade Caroliny 6:3. Hurricanes prehrali na domácom ľade iba druhýkrát v sezóne.Úspešný debut v NHL absolvoval švédsky brankár Erik Portillo z Los Angeles. K triumfu na ľade Anaheimu 2:1 prispel 28 zákrokmi.Diváci v Anaheime videli 13-gólovú prestrelku so Seattlom, po ktorej domáci triumfovali 8:5. Kraken prehrali vonku šiesty z uplynulých siedmich zápasov.Hokejisti Bostonu prehrali na domácom ľade piaty zápas z uplynulých šiestich. Proti Pittsburghu síce viedli od 2. minúty 1:0, no viac gólov už nepridali a napokon podľahli 1:2. Víťazný gól strelil útočník Phillip Tomasino, pre ktorého to bol druhý duel v drese "tučniakov" po výmene z Nashvillu. Pittsburgh v oboch triumfoval, pričom dve víťazstvá v riadnom hracom čase za sebou dosiahol prvýkrát v sezóne.Líder Západnej konferencie Winnipeg prehral tretí zápas z uplynulých štyroch, keď podľahol na ľade Vegas 3:4. "Zlatí rytieri" zvíťazili v štyroch zápasoch z uplynulých piatich.Hokejisti Dallasu si na domácom ľade poradili s Coloradom po triumfe 5:3. Bilanciou dva góly a asistencia sa na triumfe "hviezd" podieľal útočník Mason Marchment.Hráči Edmontonu zvíťazili na ľade Utahu 4:3 po predĺžení. Víťazným gólom o tom rozhodol útočník Ryan Nugent-Hopkins.