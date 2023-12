Tatar si otvoril gólový účet, Kelemen s prvou asistenciou

výsledky:



Buffalo - Arizona 5:2 /za hostí KELEMEN 0+1/,

New York Islanders - Toronto 4:3 pp,

Dallas - Detroit 6:3,

Colorado - Calgary 6:5 /za domácich TATAR 1+0/

New York 12. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil prvý gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Útočníkovi Colorada sa podarilo skórovať v noci na utorok v 26. zápase v drese Avalanche, ktoré zdolalo doma Calgary 6:5. Jeho krajania v tíme súpera Martin Pospíšil a Adam Ružička nebodovali. Prvý bod v novej sezóne si pripísal útočník Miloš Kelemen. Jeho asistencia však Arizone nestačila, na ľade Buffala prehrala 2:5.Tatar čakal na ukončenie streleckých suchôt dva mesiace. Presadil sa v 19. minúte, keď si nakorčuľoval medzi kruhy a skóroval po prihrávke Rossa Coltona spoza bránky. Bol to jeho deviaty bod v sezóne, na konte má už osem asistencií. Colorado dokázalo v tretej tretine otočiť z 3:5 a zabodovalo naplno po dvoch prehrách. V tabuľke Centrálnej divízie sa udržalo na prvom mieste.Kelemen sa presadil v deviatom zápase sezóny, ale jeho prvá asistencia v kariére tretiu prehru Arizony v sérii odvrátiť nepomohla. Slovenský krídelník odohral 8:22 minúty a zapísal si mínusový bod.Jubilejný 1000. bod v NHL zaznamenal John Tavares. Center Toronta mal proti svojmu bývalému tímu New Yorku Islanders bilanciu 1+1, Maple Leafs však prehrali 3:4 po predĺžení.