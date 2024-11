Tatar si pripísal gól a asistenciu, skóroval i Pospíšil

NHL - výsledky:



Philadelphia - Chicago 3:2 pp,

Calgary - Minnesota 4:3 pp a sn /M. POSPÍŠIL (Calgary) 1+0/,

Los Angeles Kings - Seattle 2:1,

Florida - Colorado 4:7,

Columbus - Carolina 5:4 pp a sn,

Detroit - Boston 1:2,

Montreal - Vegas 2:6,

Nashville - Winnipeg 4:1,

Ottawa - Vancouver 3:4,

Pittsburgh - Utah 1:6,

Tampa Bay - Dallas 2:4,

Washington - New Jersey 2:3 /T. TATAR (New Jersey) 1+1,

New York Islanders - St. Louis 3:1,

San Jose - Buffalo 2:4,

Edmonton - New York Rangers 6:2









New York 24. novembra (TASR) - Slovenský útočník Tomáš Tatar pomohol gólom a asistenciou hokejistom New Jersey Devils k víťazstvu na ľade Washingtonu 3:2. V noci na nedeľu skóroval v NHL aj Martin Pospíšil a prispel k triumfu Calgary nad Minnesotou 4:3 po nájazdoch.Tatar sa presadil v presilovej hre v 17. minúte a vyrovnal na 1:1. Víťazný gól duelu dal v 45. minúte taktiež v početnej výhode Connor McMichael. Devils vedú Východnú konferenciu o bod pred Carolinou, ktorá však odohrala o tri stretnutia menej. Pospíšil skóroval v presilovke v 40. minúte a zvýšil na 2:1. Rozhodujúci nájazd premenil Rasmus Andersson. Flames vyhrali štvrtý duel v rade a na západe im patrí 4. priečka s mankom siedmich bodov na vedúci Winnipeg.