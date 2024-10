Tatar si užil Prahu a patril k najaktívnejším

Praha 5. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvládli oba úvodné zápasy novej sezóny. V rámci projektu NHL Global Series v Prahe zdolali Buffalo 4:1 a 3:1 a to aj zásluhou dvojice Slovákov. Obranca Šimon Nemec ani útočník Tomáš Tatar nebodovali, ale 33-ročného krídelníka bolo veľmi cítiť najmä v druhom zápase, patril medzi najaktívnejších hráčov na ľade.



So ziskom štyroch bodov boli hráči "diablov" nadmieru spokojní. "Určite áno. Liga je veľmi náročná a ťažká. Keby nám niekto povedal pred dvojzápasom, že oba vyhráme, brali by sme to. Je to super, zaslúžili sme si to. Myslím, že sme hrali sme dobre, bol to perfektný výkon od celého mužstva," povedal Tatar.



Devils podali veľmi kompaktný výkon a výborne sa v ich drese uviedli aj posily. "Hráči, ktorí prišli, zaplnili presne tie medzery, kde sme podľa mňa trochu zaostávali. Takže naozaj sa ten káder doplnil výborne. Som veľmi šťastný, že to chalanom padlo, ja som naopak spálil nejaké tutovky, ale vôbec to nevadí. Naopak, som rád, že sme dvakrát zvíťazili. Podstatné je, že sa dostávam do šancí, naša formácia hrá veľmi zodpovedne a je to naozaj radosť hrať. S Hischierom a Dawsonom Mercerom hráme dobrý hokej," skonštatoval slovenský hokejista.



Do New Jersey sa vrátil po ročnej pauze a hokej mu v tomto klube chutí. Tatar priznal, že je momentálne šťastný. "Som úplne. Bol som veľmi smutný, keď ma vymenili, tá sezóna prebiehala celý minulý rok nie úplne dobre, ale teraz som naozaj šťastný. Ja si myslím, že všetko prichádza od dôvery trénera. Naozaj keď cítim, že proste mám nejakú rolu a dostávam priestor a som na ľade, hrá sa ľahko. A nemusím zrovna hrať najviac, ale proste nech viem, čo odo mňa tréner vyžaduje. Keď neviete, čo sa deje a vôbec neviete, čo je od vás očakávané, tak potom vás to nebaví. Takže naozaj si hokej užívam a je to super. A je veľmi dôležité, keď mužstvo vyhráva. To mení úplne celú situáciu, lebo potom musíme nájsť nejaký recept, alebo musíme niečo spraviť pre to, aby sme vyhrávali. Takže naozaj skvelý začiatok do ligy a ja dúfam, že Devils sú späť."



V sobotnom zápase sa "diabli" museli zaobísť bez Ondřeja Paláta, ktorý musel náhle odletieť do Ameriky. Narodilo sa mu dieťa, hráči sa o tom dozvedeli ráno. "Niekedy sú dôležitejšie veci ako hokej a sme zaňho radi, že to dobre dopadlo. Určite sme sa snažili aj za neho, pretože vieme, čo to pre neho znamenalo tu hrať," povedal Nemec.



Tatar si v rámci projektu Global Series zahral v Európe NHL po prvý raz a ako so smiechom povedal, nebolo to pre neho lacné: "Lístkov som zháňal naozaj veľa a musím povedať, že Praha bola pre mňa veľmi drahá. Ale nevadí, ja som si to naozaj užil."