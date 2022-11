Tatar skóroval druhýkrát v sezóne, New Jersey zdolalo Ottawu 4:3 pp

NHL - výsledky:



Buffalo - Vegas 4:7, Columbus - Philadelphia 5:2, New Jersey - Ottawa 4:3 pp, Carolina - Edmonton 7:2, Boston - Calgary 3:1, Detroit - New York Rangers 2:8, New York Islanders - Arizona 0:2, St. Louis - San Jose 5:3, Colorado - Nashville 5:3, Los Angeles - Chicago 1:1 po II. tretine

New York 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal svoj druhý gól v sezóne NHL. Prispel tak k víťazstvu New Jersey Devils doma nad Ottawou Senators 4:3 po predĺžení. Zo Slovákov sa v noci na piatok predstavil ešte útočník Adam Ružička, no Calgary prehralo v Bostone 1:3.Tatar otvoril skóre duelu v 5. min. Súboj rozhodol v piatej minúte predĺženia svojim druhým gólom v zápase v presilovke Nico Hischier. New Jersey zvíťazilo ôsmykrát v sérii a má tretiu najlepšiu bilanciu v lige. Ružička sa predstavil v prvej formácii a strávil na ľade 17:53 min, čo je jeho osobný rekord. Calgary však neuspelo siedmykrát za sebou.