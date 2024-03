Tatar skóroval, jeho Seattle vyhral na ľade Winnipegu 4:3

výsledky - NHL:



New Jersey - Florida 3:5,

Pittsburgh - Columbus 5:3,

Boston - Edmonton 1:2 pp,

NY Islanders - St. Louis 4:2,

Nashville - Montreal 3:4 pp,

Winnipeg - Seattle 3:4 /T. TATAR (Seattle) 1+0/,

Arizona - Chicago 2:5,

LA Kings - Vancouver 1:2 pp,

San Jose - Dallas 6:7 pp

New York 6. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na stredu gól v zámorskej NHL. Svojmu Seattlu Kraken tak pomohol k víťazstvu 4:3 na ľade Winnipegu a ukončil desaťzápasovú sériu bez kanadského bodu. V akcii bol aj jeho krajan Juraj Slafkovský, ktorého Montreal vyhral v Nashville 4:3 pp. Ďalší Slovák Šimon Nemec z New Jersey bol proti Floride (3:5) len zdravý náhradník.O víťazný gól sa vo Winnipegu postaral v 58. minúte Andre Burakovsky. Na víťazstve tímu, ktorý vyhral sedem z predošlých desiatich zápasov, sa podieľal troma bodmi Jared McCann. Mal bilanciu 1+2 a podieľal sa na všetkých gólov okrem Tatarovho. Ten vyrovnal na 3:3 v 42. minúte, keď odpovedal po 25 sekundách na gól Nina Niederreitera. Okrem gólu mal aj plusku, celkovo dve strely na bránku a jeden hit. Na ľade strávil 14:46 minúty.Montreal nevyhrával počas základného hracieho času ani raz. Predĺženie pre hostí zariadil v 55. minúte Joshua Roy a po 17 sekundách extračasu rozhodol kapitán Nick Suzuki. Na všetkých troch góloch domácich mal zásluhu Ryan O'Reilly – tretí sám strelil a pri prvých dvoch asistoval. Slafkovský nebodoval v šiestom z predošlých siedmich duelov. Zápas ukončil s dvoma mínuskami, jednou strelou na bránu, troma hitmi a 17:56 minútami na ľade.New Jersey pristúpili v utorok k zmene trénera, keď Travis Green prebral miesto po Lindym Ruffovi. Nemec nedostal pod bývalým kormidelníkom Vancouveru priestor a na súpiske chýbal prvýkrát od príchodu z farmy v decembri minulého roka. Dva góly hostí vrátane víťazného vsietil Nick Cousins. Jeho spoluhráč Sam Reinhart uzavrel na konečných 5:3 gólom do prázdnej bránky a v tejto sezóne ma druhý najvyšší počet gólov (45) po Austonovi Matthewsovi z Toronta (53). Jeho tím vyhral šiesty zápas za sebou.