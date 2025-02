Tatar skóroval, Pospíšil asistoval, zvíťazili aj Černák a Fehérváry

NHL - výsledky



Washington - Edmonton 7:3, Pittsburg - New York Rangers 3:5, Detroit - Anaheim 5:4 pp, Nashville - New Jersey 0:5 (T. TATAR za hostí 1+0), St. Louis - Colorado 3:1, Tampa Bay - Seattle 4:1, Chicago - Toronto 2:5, New York Islanders - Dallas 3:4, Calgary - San Jose 3:2 (M. POSPÍŠIL za domácich 0+1), Utah - Vancouver 2:1



New York 24. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne NHL, ktorým zavŕšil víťazstvo New Jersey na ľade Nashvillu 5:0. Do kanadského bodovania sa v nočnom zápase zapísal aj jeho krajan Martin Pospíšil, ktorý asistoval pri druhom góle Calgary, ktoré zdolalo San Jose 3:2.Tatar skóroval v 50. minúte, keď vyťažil z chyby domácich a strelou spomedzi kruhov prekonal Justusa Annunena. Na ľade strávil 12:02 minút, prezentoval sa aj dvomi plusovými bodmi, dvomi hitmi a tromi zblokovanými strelami. Po 53 odohratých zápasoch má na konte 14 kanadských bodov za 6 gólov a 8 asistencií. Brankár hostí Nico Daws nastúpil iba na tretí zápas v sezóne a po 29 zákrokoch dosiahol prvé čisté konto v kariére.Pospíšil dosiahol svoj 19. bod v sezóne (3+16) po tom, čo v 24. minúte získal puk pri mantineli pre Ryana Lomberga, ktorého strelu dorazil Kevin Rooney. Práve táto trojica tvorila tretí útok domácich. Pospíšil odohral v zápase 8:53 minút, do štatistík mu pribudol aj jeden plusový bod, jeden hit a zblokovaná strela. Flames zvíťazili po troch prehrách, na domácom ľade triumfovali po štyroch neúspešných dueloch. Hráči San Jose, ktorí sú na poslednom mieste v Západnej konferencii, prehrali v piatom zápase po sebe a v jedenástom z uplynulých dvanástich.Z triumfu sa tešil aj obranca Tampy Bay Erik Černák. Jeho tím zdolal na domácom ľade Seattle 4:1 a dosiahol piate víťazstvo po sebe. Slovenský obranca odohral 19:07 minúty, prezentoval sa dvomi plusovými bodmi, šiestimi hitmi, jednou strelou a aj dvojminútovým trestom za podrazenie. Išlo o jediné vylúčenie v zápase, no domácich príliš nemrzelo, keďže Brandon Hagel počas neho otvoril skóre. Debut v profilige absolvovať český brankár hostí Aleš Stezka, ktorý inkasoval tri góly z 22 striel. V prebiehajúcej sezóne nastúpilo v NHL už deväť brankárov z Česka.Hráči Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v druhom zápase za sebou, keď po sobotnom triumfe na ľade Pittsburghu (8:3) doma zdolali Edmonton 7:3. Hetrikom sa na presvedčivom triumfe Capitals podieľal kapitán tímu Alexander Ovečkin, ktorý má na konte 882 presných zásahov a na prekonanie rekordu NHL Waynea Gretzkého potrebuje streliť ešte 13 gólov. Tri body zaznamenali aj jeho spoluhráči Alexei Protas (0+3) a Dylan Strome (1+2). Fehérváry nenadviazal na súboj s Pittsburghom a do bodových štatistík sa nezapísal. Dvadsaťpäťročný obranca má v 57 zápasoch tejto sezóny bilanciu 2+13.Hokejistom New Yorku Rangers stačilo iba 16 striel k tomu, aby na ľade Pittsburghu triumfovali 5:3. Domáci boli viac než dvojnásobne strelecky aktívnejší (39), no "jazdci" využil slabší deň brankárskeho nováčika súťaže Fína Joela Blomqvista, ktorý inkasoval štyrikrát z pätnástich striel a mal iba 73,30-percentnú úspešnosť zákrokov. Zároveň si víťazstvom napravili chuť po vysokej prehre na ľade Buffala 2:8, po ktorej boli terč kritiky vlastných fanúšikov. "Tučniaci" prehrali aj v druhom zápase po prestávke a celkovo v treťom po sebe.Hráči Detroitu zastavili víťaznú sériu Anaheimu na čísle štyri. Za 29. víťazstvom v sezóne zamierili najmä vďaka vydarenému úvodu, keď už v 6. minúte viedli 3:0. Hostia sa nepoložili ani za stavu 1:6 a napokon doviedli duel do predĺženia. V ňom rozhodol o triumfe domácich útočník Patrick Kane, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.Hokejisti Colorada prehrali aj v druhom zápase po prestávke, keď na ľade St. Louis podľahli 1:3. Domácich podržal brankár Jordan Binnington, ktorý zneškodnil 28 striel a inkasoval iba v prvej tretine z hokejky Dewona Toewsa. "Bluesmani" rozhodli o triumfe tromi gólmi v druhej tretine.Hráči Toronta potvrdili pozíciu favorita, keď na ľade Chicaga triumfovali 5:2. Pre domácich to bola tretia prehra po sebe a naďalej figurujú na predposlednom mieste v Západnej konferencii. Toronto si upevnilo priebežné druhé miesto vo Východnej.Útočník Jason Robertson sa hetrikom podieľal na víťazstve Dallasu na ľade NY Islanders 4:3. Všetky tri góly strelil v druhej tretine, pričom druhým a tretím využil päťminútovú presilovku po vylúčení Caseyho Cizikasa. "Ostrovania" prehrali tretí zápas po sebe, Dallas triumfoval v ôsmom stretnutí z uplynulých desiatich.Hráči Utahu prestrieľali Vancouver 32:15 a napokon triumfovali 2:1. O ich triumfe rozhodol v presilovke Dylan Guenther.