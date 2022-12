Tatar strelil 200. gól a pridal asistenciu, Ovečkin prekonal Howea

výsledky NHL:



Washington - Winnipeg 4:1, Carolina - Philadelphia 6:5, New Jersey - Boston 3:4 /TATAR za domácich 1+1/, New York Islanders - Florida 5:1, Nashville - Colorado 2:3 pp, Dallas - Montreal 4:2, Chicago - Columbus 5:2, Edmonton - Vancouver 2:5, Arizona - Los Angeles 2:1 pp a sn, Anaheim - Calgary 2:3 pp /RUŽIČKA za hostí 0+1/, Vegas - St. Louis 5:4 pp a sn, Ottawa - Detroit /odložené/, Buffalo - Tampa Bay /odložené/

New York 24. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na sobotu svoj jubilejný 200. gól v základnej časti NHL, ku ktorému pridal aj asistenciu. Jeho New Jersey však prehralo doma s Bostonom 3:4. Tatara vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Bodoval aj Adam Ružička, ktorý asistenciou prispel k triumfu Calgary na ľade Anaheimu 3:2 po predĺžení. Hviezdou noci bol Alexander Ovečkin, kapitán Washingtonu zaznamenal pri víťazstve nad Winnipegom (4:1) svoj 801. a 802. gól v profiligovej kariére a posunul sa na druhé miesto historického poradia strelcov, keď prekonal legendárneho Gordieho Howea (801).Ovečkin si proti Jets pripísal okrem dvoch gólov aj jednu asistenciu. Capitals hrali stále bez zraneného slovenského obrancu Martina Fehérváryho.Tatar v zápase proti Bostonu znížil v 52. minúte na 2:4, keď dorazil do odkrytej bránky strelu Brendana Smitha tečovanú Nicom Hischierom. Bol to jeho deviaty gól v prebiehajúcej sezóne. Slovenský krídelník o necelé štyri minúty pridal aj asistenciu pri presnom zásahu Jegora Šarangoviča. Tatar je v poradí dvanásty Slovák, ktorému sa podarilo streliť 200 gólov v NHL. Proti Bruins odohral 18:49 min, zapísal si aj plusku a vyslal tri strely na bránku.Ružička v dueli s Ducks nabil v 5. minúte obrancovi Michaelovi Stoneovi, ktorý delovkou z prvej od modrej čiary rozvlnil sieť. Pre slovenského útočníka to bola 14. asistencia a 20. kanadský bod (6+14) v sezóne, v ktorej odohral 25 zápasov. Bodoval v treťom stretnutí za sebou. Nastúpil vo štvrtom útoku Flames, odohral 11:39 min, zaznamenal plusový bod, vyslal tri strely na bránku a inkasoval dve trestné minúty za podrazenie.Montreal s Jurajom Slafkovským prehral v Dallase 2:4. Slovenský útočník nastúpil v druhom útoku hostí, počas 13:02 min na ľade nebodoval, rozdal tri bodyčeky a zblokoval dve strely súpera.Pre nepriaznivé počasie sa z pôvodného programu neodohrali zápasy Buffalo - Tampa Bay a Ottawa - Detroit.