Tatar strelil gól a premenil rozhodujúci nájazd, Anaheim prehral

NHL - výsledky:



Nashville - St. Louis 4:7, Carolina - Philadelphia 3:1, Boston - Arizona 3:2, Calgary - Detroit 3:0, Montreal - Seattle 3:4 pp a sn, New Jersey - Anaheim 2:1 pp a sn /TATAR 1+0 + rozh. nájazd/, Ottawa - Chicago 3:6, Dallas - New York Rangers 4:7, San Jose - Los Angeles 5:0, Edmonton - Tampa Bay 4:1

New York 13. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar výrazným spôsobom prispel k víťazstvu New Jersey nad Anaheimom 2:1 po nájazdoch v nočnom stretnutí zámorskej NHL.Tridsaťjedenročný krídelník "diablov" v 23. minúte odpovedal na gól Troya Terryho a v nájazdoch premenil svoj pokus, ktorý sa neskôr ukázal ako víťazný. Anaheim prehral tretíkrát za sebou, v tabuľke Západnej konferencie je jedenásty. New Jersey patrí vo východnej vetve dvanásta priečka.Calgary v zostave s Adamom Ružičkom zvíťazilo nad Detroitom 3:0. Ružička odohral necelých 12 minút, na brankára hostí vyslal jednu strelu.