Tatar skóroval pri víťazstve New Jersey v Buffale, Slafkovský nedohral

NHL - výsledky:



Boston - Carolina 3:2 pp,

Washington - Calgary 3:0,

Minnesota - Toronto 3:4,

Chicago - Montreal 2:3 pp a sn,

Anaheim - Ottawa 1:5,

Buffalo - New Jersey 1:3 /za hostí TATAR 1+0/,

Columbus - New York Islanders 2:3,

Detroit - Arizona 4:3 pp a sn,

Tampa Bay - St. Louis 5:2,

Vegas - Seattle 2:4,

Dallas - Winnipeg 4:5 pp,

San Jose - Los Angeles 2:3 po 2. tretine

New York 26. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil svoj piaty gól v tejto sezóne NHL, ktorým pomohol k víťazstvu New Jersey 3:1 na ľade Buffala. Tatar odohral 17 a pol minúty, brankára súpera ohrozil tromi strelami a pripísal si aj plusový bod.Devils pokračujú vo výbornej forme, bolo to už ich sedemnáste víťazstvo v 21. zápase sezóny a držia sa na druhom mieste tabuľky Východnej konferencie. Darí sa aj Tatarovi, na konte má už 13 kanadských bodov za 5 gólov a 8 asistencií.Tampa si poradila so St. Louis 5:2 aj vďaka dvojici trojbodových hráčov Nikita Kučerov (0+3) a Brayden Point (2+1). Slovenský zadák Erik Černák absolvoval v drese "bleskov" 19:26 min, nazbieral dve plusky, odpykal si jeden menší trest. Okrem toho rozdal šesť hitov a pripísal si jednu strelu.Washington zvíťazil nad Calgary Flames 3:0. V drese domácich odohral obranca Martin Fehérváry vyše 18 minút, v drese "plameňov" nastúpil Adam Ružička a za takmer 13 a pol minúty sa prezentoval dvoma strelami.Útočník Montrealu Juraj Slafkovský nedohral zápas na ľade Chicaga, v tretej tretine po tvrdom súboji s Jasonom Dickinsonom opustil klzisko. Canadiens triumfovali 3:2 po nájazdoch. Ružička odohral 13:22 minút, na bránku vyslal dve strely. Fehérváry zanamenal jednu strelu, jednu plusku a päť bodyčekov.Slafkovský odohral 7:53 minút, po kolízii s Dickinsonom mu z ľadu museli pomáhať spoluhráči. O triumfe Montrealu rozhodol v nájazdoch Kirby Dach, bývalý hráč Chicaga.Hráči Bostonu Bruins zdolali Carolinu Hurricanes 3:2 po predĺžení a vytvorili nový rekord ligy. Ako prvý tím v histórii dokázal zvíťaziť v 12 domácich zápasoch po sebe od štartu sezóny. Hostia z Caroliny viedli po 20 minútach 2:0, ale domáci otočili duel. Triumf "medveďov" zariadili českí hokejisti. David Krejčí strelil dva góly a jeho spoluhráč David Pastrňák rozhodol duel v 4. minúte predĺženia v presilovej hre.