Tatar strelil štvrtý gól a Devils natiahli víťaznú sériu na 13 zápasov

výsledky:



New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:2 /TATAR 1+0/, Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2:5, Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3:5, Toronto Maple Leafs - New York Islanders 2:3 pp, Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 4:3 pp, Nashville Predators - Arizona Coyotes 4:3 pp a sn, St. Louis Blues - Anaheim Ducks 3:1, Dallas Stars - Colorado Avalanche 2:3 pp a sn

hrá sa:



San Jose Sharks - Ottawa Senators 4:1 po 2. tretine

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 1:2 po 2. tretine

New York 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL a jeho New Jersey natiahlo víťaznú sériu už na trinásť zápasov, čím vyrovnalo vlastný rekord. V noci na utorok zdolalo Edmonton 5:2.Tatar sa opäť predstavil v prvom útoku "diablov", celkovo odohral 14:10 min a do štatistík si pripísal aj dve strely na bránku, dva plusové body a jeden bodyček. Jeho gólový moment prišiel v 48. minúte, keď upravil na 4:2. Tridsaťjedenročný kridelník sa presadil po rýchlom prechode do útoku, keď si v strednom pásme prebral puk od Dawsona Mercera a vystrelil spoza hráča. Brankár Stuart Skinner síce jeho pokus vyrazil, ale slovenský útočník si našiel odrazený puk vo vzduchu, rukou si ho hodil na hokejku a z dorážky rozvlnil sieť. V devätnástom zápase sezóny to bol jeho dvanásty bod (4+8).Devils vyrovnali trinástym triumfom v sérii svoj klubový rekord z prelomu februára a marca 2001 a môžu ho zlomiť už v noci na štvrtok proti Torontu. Celkový rekord NHL drží Pittsburgh, ktorý vyhral v marci a apríli 1993 17 duelov po sebe.Víťaznú sériu natiahol na sedem zápasov Boston, ktorý triumfoval na ľade Tampy Bay 5:3 a domácim ukončil ich šnúru štyroch výhier po sebe. V drese Lightning odohral 17 minút obranca Erik Černák, ktorý zaznamenal aj päť bodyčekov, jeden blok, dve trestné minúty a "mínusku". Kapitán Bostonu Patrice Bergeron si pripísal jednu asistenciu a pokoril tak métu 1000 bodov v základnej časti NHL. V 1235 dueloch má na konte 409 gólov a 591 asistencií. Bruins sú na čele Východnej konferencie o dva body pred Devils.Z výhry sa tešil Adam Ružička, ktorý odohral necelých 12 minút v zápase Calgary na ľade Philadelphie (5:2) a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, bodyček a blok. Blake Coleman sa na výhre podieľal gólom a dvoma asistenciami. Flyers prehrali siedmy duel po sebe. Winnipeg viedol doma na Carolinou v 55. minúte 3:0, no dva body si nakoniec zabezpečil až v predĺžení. Hostia dokázali v závere vyrovnať aj vďaka trom asistenciám Sebastiana Aha, no v 63. minúte rozhodol o triumfe Jets Johs Morrisey. St. Louis vyhralo doma nad Anaheimom 3:1 vďaka dvom gólom zo záverečnej päťminútovky a víťaznú sériu natiahlo na sedem duelov. V drese hostí chýbal slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý bol zdravý náhradník. Ducks prehrali tretí duel po sebe.