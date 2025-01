Tatar strelil štvrtý gól v sezóne, New Jersey podľahlo Ottawe 1:2

NHL - sumár:



New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Góly: 35. TATAR (Lazar, L. Hughes) - 34. Ostapchuk (Amadio, Highmore), 43. Zub (Pinto). Brankári: Markström - Forsberg, strely na bránku: 26:20.





New York 19. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v nedeľňajšom zápase NHL svoj štvrtý gól v sezóne, jeho New Jersey však prehralo s Ottawou 1:2. Tridsaťštyriročný útočník bodoval v druhom stretnutí za sebou, po 43 dueloch má na konte 11 bodov (4+7).Tatar vyrovnal na priebežných 1:1. V 35. minúte potiahol útočnú akciu po ľavej strane, prihral Curtisovi Lazarovi, ktorý mu puk vrátil pred bránku a slovenský krídelník zblízka na dvakrát prekonal Antona Forsberga. Bol to jeho prvý gól od 24. novembra, keď skóroval do siete Washingtonu. Senators však dokázali strhnúť víťazstvo na svoju stranu, rozhodol o ňom v 43. minúte obranca Arťom Zub. Tatar nastúpil vo štvrtom útoku "diablov", odohral 11:02 minúty a vyslal dve strely na bránku. Ottawa potvrdila stúpajúcu formu, dosiahla piate víťazstvo zo šiestich duelov, naopak Devils prehrali štvrtý zápas za sebou.