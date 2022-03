Tatar zavelil k obratu proti Coloradu, Ovečkin sa vyrovnal Jágrovi

NHL - výsledky:



New Jersey - Colorado 5:3

/za domácich TATAR 1+0/,



Philadelphia - Vegas 2:1,



Pittsburgh - Florida 3:4,



Detroit - Arizona 2:9,



Toronto - Seattle 6:4,



Minnesota - New York Rangers 5:2,



Nashville - Dallas 2:1,



St. Louis - Ottawa 1:4,



Winnipeg - Tampa Bay 7:4,



Chicago - Anaheim 8:3,



Calgary - Washington 4:5

/za domácich RUŽIČKA 1+0/

New York 9. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zavelil gólom k obratu New Jersey, ktoré v nočnom stretnutí zámorskej NHL zdolalo doma Colorado 5:3. Proti najlepšiemu tímu celej súťaže prehrávali "diabli" už 0:3 a naštartoval ich práve jubilejný desiaty Tatarov gól v tomto ročníku, ktorý zaznamenal v 30. minúte.Strelecky sa presadil aj Adam Ružička. Jeho piaty presný zásah v sezóne však Calgary nestačil, Flames prehrali na domácom ľade s Washingtonom 4:5. Capitals potiahol k triumfu autor dvoch gólov Alexander Ovečkin, ktorý sa so 766 presnými zásahmi vyrovnal Jaromírovi Jágrovi v historickom poradí strelcov. V drese Capitals, ktorí zvíťazili tretíkrát za sebou, odohral takmer 18 minút slovenský obranca Martin Fehérváry.