Tatar zaznamenal asistenciu, Seattle zvíťazil nad Columbusom 4:2

NHL - výsledky:



St. Louis - Los Angeles 4:3 pp, Seattle - Columbus 4:2 /TATAR za domácich 0+1/

New York 29. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v noci na pondelok v zámorskej NHL asistenciu. Seattle Kraken aj vďaka jeho bodu zdolal Columbus Blue Jackets 4:2. Hráči St. Louis Blues triumfovali nad Los Angeles Kings 4:3 po predĺžení.Tridsaťtriročný krídelník bol v 17. minúte na začiatku akcie, ktorú zakončil gólom Jared McCann. Seattle rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, keď viedol 3:0. Okrem McCanna využil dve presilové hry Jordan Eberle. Ten si pripísal aj asistenciu a s troma bodmi sa stal prvou hviezdou stretnutia. Tatar odohral 11:21 a okrem asistencie si pripísal aj plusový bod. Slovenský útočník bodoval v treťom z uplynulých štyroch duelov. V tejto sezóne nastúpil v 45 zápasoch a získal 19 bodov (6+13). Jegor Činachov v tretej časti dvoma gólmi znížil na 2:3, no trinásť sekúnd pre koncom Brandon Tanev poistil víťazstvo strelou do prázdnej brány.St. Louis Blues natiahli víťaznú sériu na päť zápasov. O triumfe domácich v predĺžení rozhodol kapitán Brayden Schenn. Jordan Kyrou získal tri body (1+2). Na Kings doľahla kríza, keď prehrali štrnásty z predchádzajúcich šestnástich duelov.