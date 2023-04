Tatara viac ako body teší prerod po minulej sezóne: Neprekvapilo ma to

New York 12. marca (TASR) - Tomáš Tatar má v závere prebiehajúcej sezóny NHL viacero dôvodov na radosť. So spoluhráčmi z New Jersey Devils predvádzajú atraktívny a hlavne efektívny hokej a pred posledným duelom základnej časti majú na dosah dva klubové rekordy. Darí sa aj slovenskému útočníkovi, ktorý v noci na stredu pomohol troma bodmi (2+1) k triumfu nad Buffalom 6:2 a po troch rokoch prekonal dvadsaťgólovú hranicu. Po stretnutí ho vyhlásili za prvú hviezdu večera.



"Diabli" zaznamenali od uplynulého ročníka veľký prerod. Vlani nazbierali len 27 výhier a 63 bodov a dlho pred koncom sezóny bolo jasné, že nemajú šancu na účasť v play off. V tej prebiehajúcej majú istotu postupu už dlhšie vo vrecku a v záverečnom zápase základnej časti môžu prekonať rekordy organizácie New Jersey/Colorado Rockies/Kansas City Scouts v počte víťazstiev v základnej časti (51) i počte bodov (111).



"Priznám sa, že ani nie som taký prekvapený," odpovedal Tatar, keď sa ho zámorskí novinári spýtali na rozdiel oproti vlaňajšiemu ročníku: "Pretože, úprimne, videl som, aký talent tu máme a neskončili sme podľa toho, kde by sme mali byť. Vedel som, že musíme byť lepší ako v minulej sezóne. Prišli nejakí noví hráči, ktorí nám pomohli a sme lepší."



Tridsaťdvaročný krídelník zažíva aj úspešnú individuálnu sezónu. Kým vlani po príchode do New Jersey nazbieral v 76 dueloch 30 bodov (15+15), teraz má na konte o 17 viac (20+27). Po troch rokoch navyše opäť pokoril 20-gólovú hranicu, čo sa mu podarilo siedmykrát v profiligovej kariére. Okrem toho môže v noci na piatok proti Washingtonu pridať aj 82. štart a odohrať kompletnú základnú časť, doteraz sa mu to podarilo trikrát.



Na osobné štatistiky sa však nezameriava, dôležitejšie sú preňho výkony tímu. "Ak mám byť úprimný, príliš som sa nesústredil na individuálne štatistiky. Skôr som bol po uplynulej sezóne sklamaný z nás ako tímu. Počas sezóny sme však naozaj tvrdo pracovali, aby sme sa dostali tam, kde teraz sme. Som hrdý na celý tím. Boli sme veľmi hladní, aby sme to otočili a podarilo sa nám to. Ešte je jeden zápas, chceme ho vyhrať a zlomiť ten rekord. A potom máme pred sebou na horizonte niečo nové a tešíme sa na štart play off," uviedol pre klubovú televíziu.



Devils môžu v záverečnom stretnutí ZČ prekonať klubový rekord zo sezóny 2008/2009 v počte výhier (51) a z ročníka 2000/2001 v počte získaných bodov (111 b.). Už po výhre nad Buffalom si však definitívne zaistili výhodu domáceho prostredia v 1. kole vyraďovačky. "Pre nás hráčov je skvelé hrať pred našimi fanúšikmi, tlačia nás dopredu, sú ako šiesty hráč na ľade. Takže sme veľmi radi, že sme si zaistili aj to," povedal Tatar.



Potešil ho aj klubový rekord spoluhráča Jacka Hughesa, ten strelil Sabres jeden gól a pripísal si už 97. bod (43+54) v 77 dueloch sezóny. O jeden bod tak prekonal výkon Patrika Eliáša z ročníka 2000/2001. "Je to neuveriteľné, bol pre nás skvelý počas celej sezóny a dosiahnuť niečo také znamená veľa. Aj pre nás ako celý tím. Stále má len 21 rokov, čo dokazuje, akú má kvalitu," pochválil centra, ktorého si "diabli" vybrali z prvého miesta draftu v roku 2019.



O dva roky neskôr siahli zo štvrtého miesta po jeho bratovi Lukeovi Hughesovi a ten si proti Buffalu "odkrútil" premiéru v profilige. "Nie je ľahké prísť z univerzity, ale ukázal, že má talent. Je skvelý korčuliar a má pred sebou skvelú budúcnosť," dodal Tatar, ktorý si v zápase okrem troch bodov pripísal počas 14:20 minút na ľade aj štyri strely na bránku a jeden plusový bod.