Tatarov gól a asistencia Devils nestačili, prehrali štvrtý raz po sebe

výsledky NHL:

Carolina - Detroit 5:3,



Florida - Los Angeles 1:4,



Montreal - Philadelphia 3:2 pp a sn,



New Jersey - Vegas 3:5

/za domácich Tatar 1+1/,



Tampa Bay - Ottawa 2:1,



New York Islanders - Boston 3:1,



Minnesota - Buffalo 2:3 pp a sn,



Nashville - Colorado 5:2,



Edmonton - Columbus 5:2,



San Jose - Vancouver 2:5

New York 17. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v nočnom súboji zámorskej NHL proti svojmu bývalému tímu gól a asistenciu, jeho New Jersey však prehralo doma s Vegas 3:5.Pre "diablov" to bola štvrtá prehra za sebou a ôsma z uplynulých deviatich zápasov. Tatar má po 28 vystúpeniach v tejto sezóne na konte 14 kanadských bodov za 6 gólov a 8 asistencií. Proti svojmu bývalému tímu si zahral aj obranca Zdeno Chára. Na rozdiel od Tatara nebodoval, no tešil sa z výhry New Yorku Islanders 3:1 nad Bostonom.Zápas Montreal - Philadelphia (3:2 pp a sn) sa po nariadení miestnych zdravotníckych orgánov hral pred prázdnymi tribúnami Bell Centra. Dôvodom je zhoršujúci sa stav pandémie koronavírusu.Vancouver natiahol víťaznú šnúru na šesť zápasov po tom, ako dokázal uspieť na ľade San Jose 5:2. Úspech svojho tímu sledoval iba zo striedačky Jaroslav Halák, prednosť v bránke pred ním dostal Thatcher Demko.