Tatarov Montreal, Chicago i Arizona postúpili do 1. kola play off

NHL - 4. zápasy predkola play off:



Florida - NY Islanders 1:5



/konečný stav série: 1:3, NY Islanders postúpil do 1. kola/

Montreal - Pittsburgh 2:0



/konečný stav série: 3:1, Montreal postúpil do 1. kola/



Columbus - Toronto 3:4 pp



/stav série: 2:2/

Arizona - Nashville 4:3 pp



/konečný stav série: 3:1, Arizona postúpila do 1. kola/

Chicago - Edmonton 3:2 pp



/konečný stav série: 3:1, Chicago postúpilo do 1. kola/



Minnesota - Vancouver 4:5 pp



/konečný stav série: 1:3, Vancouver postúpil do 1. kola/



Toronto 9. augusta (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom postúpili do 1. kola play off zámorskej NHL. Vo štvrtom zápase predkola Východnej konferencie zvíťazili v Toronte nad Pittsburghom 2:0 a v celej sérii triumfovali 3:1. Tatar v súboji nebodoval, na ľade strávil vyše 16 minút.Šancu na postup si udržalo Toronto so slovenským obrancom Martinom Marinčinom, ktoré zvíťazilo nad Columbusom 4:3 po predĺžení a sériu vyrovnalo na 2:2 na zápasy. Marinčin strávil na ľade vyše 13 minút a zapísal si jeden mínusový bod.Do 1. kola play off postúpili aj hráči Arizony, ktorí zdolali v Edmontone Nashville 4:3 po predĺžení a v série uspeli 3:1 na zápasy. Ďalej ide aj Chicago, ktoré zvíťazilo nad Edmontonom 3:2 po predĺžení a v sérii uspelo rovnako 3:1.Vancouver zvíťazil nad Minnesotou 5:4 po predĺžení a postúpil do 1. kola play off. V extračase o tom rozhodol presný zásah Christophera Taneva, Canucks v sérii zvíťazili 3:1 na zápasy.