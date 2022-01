Tatarov siedmy gól v sezóne New Jersey nestačil

NHL - výsledky:



Boston - New Jersey 5:3 /za hostí Tatar 1+0/, Columbus - Tampa Bay 2:7, Florida - Calgary 6:2, Detroit - San Jose 6:2, Chicago - Colorado 3:4 pp, Arizona - Winnipeg 1:3, Anaheim - Philadelphia 4:1, Vegas - Nashville 2:3

New York 5. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal siedmy presný zásah v tejto sezóne zámorskej NHL. Strelecky sa presadil v noci na stredu v súboji na ľade Bostonu Bruins, v ktorom jeho tím New Jersey Devils podľahol 3:5 a ukončil trojzápasovú minisériu víťazstiev.Tatar má po 31 súbojoch na konte aj osem asistencií a spolu 15 kanadských bodov. Do zostavy "diablov" sa proti Bostonu vrátil po trojzápasovej absencii, keď bol na covidovej listine. Okrem gólu si v priebehu takmer 15-minútového pobytu na ľade pripísal plusku a dve strely na bránu.Marián Studenič odohral v treťom útoku hostí 14:26 min bez zápisu do štatistík, tretí Slovák v zostave Devils obranca Christián Jaroš mal dve mínusky a ice time 7:48 min.