Tatarova asistencia nepomohla, New Jersey inkasovalo v Chicagu osmičku

sumáre NHL:

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)



Góly: 30. Staal (Niederreiter, Pesce), 39. Teräväinen (Aho), 42. Niederreiter (Fast, Skjei), 42. Trocheck (Nečas) Brankári: Andersen - Berube, strely na bránku: 50:19, 17.112 divákov.







St. Louis Blues - Buffalo Sabres 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)



Góly: 8. Kyrou (Perron, Faulk), 15. Kyrou (Faulk, Barbašev), 40. Walman (Saad, Barbašev), 54. Parayko (Kyrou, Barbašev), 60. Schenn (O'Reilly) – 2. Cozens (Asplund, Okposo), 24. Okposo (Dahlin, Cozens), 53. Thompson (Krebs, Tuch). Brankári: Husso - Tokarski, strely na bránku: 23:38, 18.096 divákov.







Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)



Góly: 8. Hagel, 22. Kane (DeBrincat, Jones), 32. Kane (Jones, DeBrincat), 35. Hagel (Kane, DeBrincat), 55. Dach (Murphy, Jones), 55. Carpenter (Entwistle, Jones), 59. Kane, 60. Hagel (Lafferty, Jones) – 10. Hughes (Graves), 19. Šarangovič (Hughes, Siegenthaler), 38. Bratt (Severson, Siegenthaler), 49. Siegenthaler (TATAR, Hamilton), 56. Bratt (Severson, Hughes). Brankári: Lankinen - Gillies, strely na bránku: 37:36, 19.343 divákov.







Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)



Góly: 24. Landeskog (Rantanen, Toews), 33. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 38. Landeskog (Ničuškin, Kadri), 41. Burakovsky (Toews, Makar), 53. MacKinnon (Rantanen, Makar), 54. Landeskog (Ničuškin, Kadri) – 3. Connor (Dubois, Dillon), 8. Svečnikov (Morrissey, Dubois), 17. Lowry (Toninato, Beaulieu) Brankári: Francouz - Hellebuyck, strely na bránku: 42:29, 18.037 divákov.







Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 35. Gostisbehere (Chychrun, Galchenyuk), 44. Schmaltz (Stralman, Boyd), 60. Schmaltz (Keller, Chychrun) – 32. Carrier (Whitecloud, McNabb). Brankári: Wedgewood - Brossoit, strely na bránku: 32:44, 11.934 divákov.







Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)



Góly: 43. Terry (Getzlaf, Henrique) – 8. Grundström (Byfield, Brown), 24. Kempe (Kopitar), 31. Kopitar (Kempe, Doughty), 33. Kempe. Brankári: Gibson (35. Stolarz) - Quick, strely na bránku: 25:32, 17.174 divákov.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:03 0 1 1 -1 3 0

New York 26. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal jednu asistenciu pri prehre New Jersey na ľade Chicaga 5:8 v nočnom zápase NHL. Pripísal si aj tri strely na bránku, jeden hit a mínusový bod. V domácom drese zaznamenal hetrik a jednu asistenciu Patrick Kane, tri góly strelil aj Brandon Hagel.Tatar bodoval v treťom z uplynulých štyroch duelov. Tridsaťjedenročný krídelník má na konte v tejto sezóne 21 bodov za 9 gólov a 12 asistencií. Jeho tímu sa však nedarí, "diablom" patrí až 13. priečka v tabuľke Východnej konferencie. Noc predtým dokázali triumfovať na ľade Pittsburghu Penguins 6:1, proti Chicagu to však v ich hre škrípalo.pomenoval hlavné príčiny prehry švédsky krídelník Jesper Bratt.Chicago ukončilo sériu prehier na domácom ľade, na ktorom neuspelo sedemkrát za sebou.žartoval Hagel, ktorý odohral jubilejný 100. zápas v profilige. Hetrik spečatil gólom do prázdnej bránky 28 sekúnd pred sirénou.Hokejisti Caroliny zvíťazili nad Columbusom 4:0, dosiahli štvrtý triumf za sebou a vrátili sa na čelo Východnej konferencie. Hurricanes prestrieľali súpera 50:19, shutoutom sa blysol dánsky brankár Frederik Andersen. Blue Jackets prišli o štvorzápasovú víťaznú sériu a Patrik Laine vyšiel bodovo naprázdno prvýkrát po takmer mesiaci.Fínsky krídelník predtým naposledy nezískal aspoň bod 27. januára pri domácej prehre 0:6 s Calgary, jeho séria trvala 11 stretnutí a počas nej zaznamenal 13 gólov a 8 asistencií.citovala oficiálna stránka súťaže trénera Caroliny Roda Brind´Amoura.Colorado otočilo duel s Winnipegom, keď po prvej tretine prehrávalo 0:3, no nakoniec triumfovalo 6:3. Obrat režíroval hetrikom kapitán Gabriel Landeskog, dva góly strelil Nathan MacKinnon, ktorý sa vrátil po zranení. Colorado má na konte 80 bodov a vedie tabuľku celej súťaže.skonštatoval krídelník Winnipegu Pierre-Luc Dubois.Los Angeles vyhralo v Anaheime 4:1 a pripísalo si štvrtý triumf za sebou. Piatu prehru po sebe zaknihovali hráči Buffala, keď nestačili na domáce St. Louis a podľahli 3:5.