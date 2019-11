Tatarova asistencia nestačila Montrealu, Bostonu nepomohol ani Halák

NHL - výsledky:



Minnesota - Carolina 3:4 pp, Arizona - Calgary 3:0, Edmonton - Dallas 4:5 pp, Los Angeles - Vegas 4:3, Tampa Bay - Winnipeg 3:4, Boston - Washington 2:3 pp a sn, Buffalo - Ottawa 4:2, Florida - New York Rangers 4:3, Montreal - New Jersey 3:4 pp (TATAR 0+1), Philadelphia - New York Islanders 3:4 pp a sn, Pittsburgh - Toronto 6:1, Nashville - Chicago 2:7, St. Louis - Anaheim 1:4, Vancouver - Colorado 4:5 pp, San Jose - Detroit 4:3 pp a sn

New York 17. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar bodoval vo štvrtom zápase NHL za sebou. V noci na nedeľu si pripísal asistenciu, jeho Montreal Canadiens však prehral na vlastnom ľade s New Jersey Devils 3:4 po predĺžení. V bránke Bostonu Bruins sa predstavil Jaroslav Halák, jeho 42 zákrokov však "medveďom" nestačilo, keď doma podľahli Washingtonu Capitals 2:3 po samostatných nájazdoch.Tatar asistoval pri úvodnom góle zápasu v závere prvej tretiny, keď rozbehol akciu, na ktorej konci bol Brendan Gallagher. Slovenský krídelník zaznamenal 20. bod (7+13) vo svojom 20. zápase. Domáci viedli aj 3:1, ale napokon nepridali štvrté víťazstvo v sérii. Devils dve sekundy pred druhou sirénou znížili v oslabení zásluhou Nica Hischiera na 2:3 a v tretej časti vyrovnal Wayne Simmonds. Obrat "diablov" dokonal v predĺžení Kyle Palmieri, keď potrestal vylúčenie Phillipa Danaulta.povedal Kinkaid, ktorý dostal šancu prvýkrát od 31. októbra. Premiérový gól v NHL strelil obranca Cale Fleury, dostal ním Montreal do vedenia 2:1.Tampa Bay aj s obrancom Erikom Černákom prehrala s Winnipegom 3:4 a prišla o trojzápasovú víťaznú šnúru. Slovenský zadák strávil na ľade 18:32 minúty a do štatistík si zapísal mínusový bod. Významný míľnik v kariére dosiahol kapitán Lightning Steven Stamkos, ktorý v tretej tretine znížil na 2:3 a strelil svoj 400. gól v kariére. Podarilo sa mu to ako deviatemu aktívnemu hráčovi, celkovo na túto métu dosiahol ako 98. hráč histórie NHL.povedal prvý muž draftu z roku 2008. Víťazstvo Jets poistil do prázdnej bránky Kyle Connor, domáci v záverečných sekundách už len upravili na konečných 3:4 po zásahu Anthonyho Cirelliho. Winnipeg priviedol k víťazstvu Connor Hellebuyck, autor 31 zákrokov.Andrej Sekera mal viac dôvodov na radosť, jeho Dallas triumfoval v Edmontone 5:4 po predĺžení. Tridsaťtriročný Sekera odohral proti svojmu bývalému tímu 17:22 minúty bez bodového zápisu. Slovenský obranca pôsobil v Edmontone štyri sezóny, dres "olejárov" si obliekol v 221 zápasoch. Do Dallasu prišiel pred začiatkom tohto ročníka. Edmonton viedol po dvoch tretinách 4:2, ale Tyler Seguin svojim 600. bodom v kariére necelé dve minúty pred koncom vyrovnal a v predĺžení dokonal obrat Jamie Benn. Stars vyhrali tretíkrát za sebou.povedal kapitán Oilers Connor McDavid, ktorý si pripísal tri asistencie. Gól a asistenciu zaznamenal jeho spoluhráč Leon Draisaitl a bodoval v dvanástom zápase za sebou.Boston vďaka skvelému Halákovi viedol nad Washingtonom 2:1, ale v poslednej minúte vyrovnal TJ Oshie a dostal duel do predĺženia. V ňom gól nepadol a napokon o víťazstve Capitals rozhodol v nájazdoch český útočník Jakub Vrána, ktorý v piatej sérii prekonal slovenského brankára vydareným blafákom. Bruins prehrali piaty z posledných šiestich zápasov, hoci boli tentokrát blízko k úspechu. Výborný výkon slovenského brankára vyzdvihol aj tréner Bostonu Bruce Cassidy.chválil Cassidy slovenského brankára. Capitals sa darí, z posledných 15 duelov vyhrali 12. V drese Bostonu sa predstavil aj kapitán Zdeno Chára, slovenský obranca bol na ľade 20:22 minúty, zaznamenal dve strely a dve trestné minúty.