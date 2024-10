Tatarovo New Jersey zdolalo Anaheim 6:2, Nemec opäť nehral

výsledky:



Detroit - Edmonton 2:3 pp, New Jersey - Anaheim 6:2, Philadelphia - Montreal 3:4, Colorado - Ottawa 5:4

New York 28. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Anaheimom Ducks 6:2. V ich drese nastúpil slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý odohral 14:48 minút a zaznamenal dve strely na bránku a jeden mínusový bod. Šimon Nemec bol opäť len zdravý náhradník. Za Montreal, ktorý vyhral vo Philadelphii 4:3, nenastúpil zranený Juraj Slafkovský.New Jersey prerušilo sériu štyroch prehier a vrátilo sa na čelo Východnej konferencie. Na konte má 14 bodov, no druhí New York Rangers len o jeden menej, pričom majú až štyri zápasy k dobru. Devils rozhodli v druhej tretine, v ktorej strelili štyri góly, dva z nich Stefan Noesen. Hráči Colorada zdolali Ottawu 5:4 a dosiahli piate víťazstvo v sérii, úvodné štyri duely novej sezóny pritom prehrali.