Tatran podpísal dvojročný kontrakt s brankárom Mihaljevičom

Prešov 2. júla (TASR) - Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov podpísal zmluvu s čiernohorským brankárom Danilom Mihaljevičom. Dvadsaťsedemročný gólman podpísal s rekordným slovenským majstrom zmluvu na dve sezóny a nahradil Igora Čuprynu, ktorý ukončil kariéru pre zdravotné problémy. Informácie priniesol web tatranpresov.sk.



Mihaljevič prichádza na východ Slovenska po ročnom pôsobení v rumunskom tíme Vaslui. Predtým zbieral skúsenosti aj v kluboch z Chorvátska, Srbska, Kosova, Poľska, Portugalska a Severného Macedónska. Vrátane domácej Čiernej Hory je tak Slovensko v poradí ôsmou krajinou, v ktorej bude pôsobiť. „Už počas jarnej časti sme viac-menej tušili, že zdravotný stav nedovolí Igorovi Čuprynovi pokračovať v profesionálnej kariére. Verili sme, že nám vydrží pomôcť aspoň do konca sezóny, no museli sme sa už začať obzerať po náhrade. Tréner Antl mal na výber zo štyroch rovnocenných brankárov. Konzultoval ich aj s trénerom brankárov Marošom Kolpakom. Pre Mihaljeviča hrali napokon skúsenosti, nastúpil aj za reprezentáciu Čiernej Hory a chytal tiež v poslednom kvalifikačnom zápase proti Slovensku,“ uviedol k angažovaniu Mihaljeviča majiteľ Tatrana Miloslav Chmeliar.



Rodák z čiernohorského mesta Cetinje si už v minulosti vyskúšal účinkovanie v európskych pohárových súťažiach. S HC Lovčen nastúpil v sezóne 2017/18 v Challenge cupe v dvojzápase 3. kola proti Považskej Bystrici (doma 24:24, vonku 26:34). V srbskom tíme RK Železničar 1949 Niš a následne aj v drese kosovského Famgasu sa v ďalších dvoch sezónach predstavil aj v Pohári EHF. V národnom tíme pôsobí od mládežníckych kategórií a aj vďaka spomínanému úspechu v májovom stretnutí so Slovenskom (33:28, Mihaljevič 7 zákrokov a takmer 37 percentná úspešnosť) si Čierna Hora vybojovala postup na budúcoročný európsky šampionát, ktorý sa v januári uskutoční v Dánsku, Nórsku a Švédsku. „Je mi cťou a potešením podpísať zmluvu s klubom s takou veľkou tradíciou. Tatran je silný a rešpektovaný klub a ja to vnímam ako novú výzvu a skvelú príležitosť súťažiť na vysokej úrovni,“ uviedol k podpisu zmluvy s Tatranom Mihaljevič, ktorý si uvedomuje, že nastúpiť do brány po Igorovi Čuprynovi nebude jednoduché, no je pripravený zastať miesto, ktoré musel rodák z Ukrajiny uvoľniť. „Fanúšikovia sa na mňa môžu spoľahnúť, že pre klub vždy urobím všetko a verím, že Igora sa mi podarí nahradiť správnym spôsobom,“ dodal 27-ročný reprezentant.