Tatran podpísal zmluvu s Karlovom,Prešovčanov posilní v budúcej sezóne

Prešov 29. februára (TASR) - Hádzanárov Tatrana Prešov posilní od budúcej sezóny stredná spojka Igor Karlov. S klubom rekordného slovenského šampióna podpísal dvojročnú zmluvu s platnosťou do 30. júna 2026. V tomto ročníku pôsobí v španielskej Malage.



Dvadsaťdeväťročný hráč sa narodil v Nemecku, no má ruské občianstvo. Dva roky pôsobil v tíme SKIF Krasnodar a tri sezóny v klube Čechovski Medvedi, v drese ktorého sa tešil z majstrovských titulov. V troch ročníkoch sa tak predstavil aj v prestížnej Lige majstrov a zaznamenal v nej 41 gólov. Po pôsobení v Rusku strávil sezónu v Nórsku, konkrétne vo Fyllingene Bergen, odtiaľ v októbri 2021 zamieril do Španielska. Sezónu 2022/23 strávil v španielskom klube San Pablo Balonmano Burgos, kde sa so 184 gólmi stal najlepším strelcom Silver Honor Division a potom prestúpil do tímu Trops de Malaga.



"Ide o veľmi skúseného hráča, ktorý hrá primárne na pozícii strednej spojky, ale dokáže bez problémov hrať na ľavej i pravej strane. Je to hráč, ktorý je výborný aj v obrane a bráni na kľúčových pozíciách 2-3. Do Prešova prichádza kvalitný hráč a my sa už teraz tešíme na jeho hru, pretože Tatran chce aj v budúcej sezóne okrem slovenskej súťaže pôsobiť veľmi dôstojne aj v hádzanárskej Európe, preto sme sa aj rozhodli posilniť káder o tohto veľmi skúseného hráča, ktorý určite bude prínosom pre náš klub,“ uviedol pre klubový web Marián Magdoško, generálny manažér Tatrana Prešov.