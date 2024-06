Tatran Prešov chce hrať Ligu majstrov, Dunajská Streda sa hlási do EL

>Bratislava 11. júna (TASR) - Päť slovenských hádzanárskych klubov prejavilo záujem hrať v budúcej sezóne v európskych pohárových súťažiach. Majstrovský Tatran Prešov požiadal o zaradenie do Ligy majstrov, ženský šampión HC DAC Dunajská Streda je prihlásený do Európskej ligy.



Slovenskú ženskú hádzanú by mali zastupovať všetky tri družstvá účinkujúce v MOL lige. "HC DAC Dunajská Streda ako úradujúci šampión je prihlásený do Európskej ligy, MŠK Iuventa Michalovce ako vicemajster a víťaz Slovenského pohára bude spolu s bronzovým medailistom HK Slovan Duslo Šaľa účinkovať v Európskom pohári," uviedol riaditeľ súťaží Slovenského zväzu hádzanej Peter Brunovský pre portál slovakhandball.sk.



Dunajská Streda i Michalovce mali právo štartu v Európskej lige, oba kluby požiadali o zaradenie v hierarchii EHF do ´nižšieho´ Európskeho pohára. Kým v prípade Iuventy vyhovela EHF žiadosti, pri DAC, keďže ide o majstra a pre postavenie v renkingu krajín, nie. Na Žitnom ostrove boli v rovnakej situácii aj vlani, keď družstvo trénera Viktora Debreho malo štartovať v EL žien, ale vtedy sa napokon muselo zriecť účasti, keďže nemá halu vyhovujúcu prísnym požiadavkám EHF pre túto súťaž. Predstavitelia HC DAC budú teraz musieť pre vystúpenia v EL vyriešiť otázku domáceho prostredia. Ako to dopadne, ukážu podľa slov šéfa dunajskostredského klubu Zoltána Horvátha najbližšie dni, ktoré dajú definitívnu odpoveď, či sa predstavia v EL.



V otázke slovenských mužských zástupcov ešte nie je o všetkom rozhodnuté. Isté je, že vicemajster MŠK Považská Bystrica sa prihlásil do Európskeho pohára. "Majstrovský Tatran Prešov požiadal o zaradenie do Ligy majstrov, teda o súťaž vyššie, ako by mal normálne účinkovať. Zatiaľ čakáme na rozhodnutie EHF, či to schváli alebo Tatranu zostane možnosť hrať Európsku ligu," vysvetlil Brunovský. Exekutíva EHF má odobriť účastníkov Ligy majstrov 21. júna.