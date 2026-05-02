Sobota 2. máj 2026
Tatran Prešov je prvý finalista, Nové Zámky zdolal 3:0 na zápasy

Na snímke hádzanári Prešov. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Prešov 2. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sa stali prvými finalistami play off Niké Handball extraligy. V treťom semifinálovom dueli zvíťazili na domácej palubovke nad MHC Štart Nové Zámky 44:28 a v celej sérii triumfovali 3:0 na zápasy.

V súboji o titul nastúpia proti víťazovi série HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, v ktorej bol pred tretím zápasom nerozhodný stav 1:1.

Niké Handball extraliga - play off

semifinále - 3. zápas:

Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky 44:28 (26:13)

Najviac gólov Prešova: Fenár a L. Urban po 8, Bogdanič a Kravčák po 7 - Katona, Dévai a Valent po 6. Rozhodcovia: Budzák, Ľoch, TH: 4/4 - 2/1, vylúčení: 3:3, ŽK: Hernandez (Preš.), 273 divákov.
/konečný stav série: 3:0, Prešov postúpil do finále/
