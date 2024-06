Tatran Prešov má šancu hrať Ligu majstrov,uchádza sa o voľnú miestenku

Prešov 13. júna (TASR) - Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov má záujem hrať v budúcej sezóne Ligy majstrov EHF. Je jedným z dvanástich klubov, ktorý sa uchádza o sedem voľných miesteniek.



Do nového ročníka najprestížnejšej hádzanárskej súťaže v Európe sa prihlásilo celkovo 21 klubov. Deväť z nich už má istú miestenku v súťaži. Hrací systém Ligy majstrov sa v ročníku 2024/25 sa nemení, pozostáva z dvoch skupín s ôsmimi účastníkmi. EHF ale rozšírila možnosti pre požiadanie o tzv. upgrade do vyššej súťaže, ktorý sa rozhodol využiť aj čerstvý slovenský majster. Ten má na základe víťazstva v domácej súťaži garantovanú miestenku v Európskej lige, vedenie Tatrana ale rozhodlo podať žiadosti o "prestup" do Ligy majstrov. "Tatran dostal prostredníctvom Slovenského zväzu hádzanej (SZH) materiály EHF, ktoré hovorili o pre nás novom formáte Ligy majstrov, keď sa dá požiadať o jedno zo siedmich voľných miest, o ktoré sa môžu uchádzať o tímy s istotou účinkovania v Európskej lige. Táto možnosť tu predtým nebola a pre nás je to obrovská výzva," vysvetlil generálny manažér Tatrana Prešov Marián Magdoško podľa oficiálnej stránky klubu.



Ak by žiadosť Tatrana bola úspešná, bol by to pre klub obrovský úspech. "Urobili sme všetko preto, aby sme splnili požiadavky EHF a počkáme si ako rozhodnú orgány EHF. Ak sa to nepodarí, v zásade sa nič nedeje a Tatran bude štartovať v Európskej lige. Ak dostaneme príležitosť reprezentovať v Lige majstrov, urobíme všetko preto, aby sme dôstojne reprezentovali nielen Prešov, ale aj celé Slovensko,“ dodal generálny manažér klubu.



V budúcom ročníku EHF Ligy majstrov už má na základe rebríčka zabezpečenú účasť deväť klubov, medzi nimi obhajca víťazstva FC Barcelona, aj neúspešný finalista z dánskeho Aalborgu. Okrem nich sa v skupinovej fáze predstavia Paríž St. Germain, nemecké tímy SC Magdeburg a Füchse Berlin, maďarský Veszprém, nórsky Kolstad Handball, poľský klub Wisla Plock aj portugalský Sporting Lisabon. Zvyšných sedem miest obsadia kluby, ktoré požiadali o „upgrade“. Súpermi Tatrana v boji o miestenku v Lige majstrov budú HC Záhreb, dánska Fredericia Hndboldklub, španielska Bidasoa Irun, francúzsky Nantes, maďarský Pick Szeged, macedónsky Pelister Bitola, nórsky Elverum, poľské Kielce, portugalský FC Porto, rumunský tím Dinamo Bukurešť a švajčiarsky Kadetten Schaffhausen.



Žiadosti o upgrade vyhodnotí hodnotiaca skupina v stredu 19. júna, konečnú zostavu potom na novú sezónu potvrdí Výkonný výbor EHF na svojom zasadnutí v Osle v piatok 21. júna. Žreb skupinovej fázy je na programe vo štvrtok 27. júna vo Viedni.