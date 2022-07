Tatran Prešov odštartoval prípravu na novú sezónu

Prešov 5. júla (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov začali v pondelok 4. júla s prípravou na novú sezónu. Úvodný týždeň, zameraný najmä na naberanie kondície, má na starosti Marek Gernát. Tomu sa na úvodnom tréningu hlásilo 16 hráčov.



Z kádra A-tímu chýbal nedoliečený krídelník Sergio Perez i spojky Guilherme Linhares a Pavel Hernandez, ktorý s Tatranom predĺžil kontrakt tesne pred začiatkom prípravy, a tak sa k tímu pripojí neskôr. Na úvodnom tréningu neboli ani Jakub Kravčák a Peter Kimák-Fejko, ktorí sú súčasťou slovenskej juniorskej reprezentácie na majstrovstvách Európy EHF. Na budúci týždeň zase čakajú reprezentačné povinnosti ďalších dorastencov, tentoraz v kadetskej reprezentácii. Týkajú sa Erika Fenára a Damiána Mitaľa, ďalšieho talentovaného mladého odchovanca Tatrana, ktorý dostane šancu v príprave seniorského A-tímu.



Staronovou tvárou v tíme bol Lukáš Urban, ktorý sa vracia po dvoch rokoch strávených v zahraničí. Úplne novými menami na úvodnom tréningu boli Srb Nikola Ivanovič, ale aj generálny manažér Stanislav Pupik. "Oproti ostatným tímom začíname skoro. Prvé dva týždne tak máme na to, aby sa chlapci zmobilizovali a dali do poriadku. Budeme veľa pracovať s kondičným trénerom, aby sme išli krok za krokom. Začíname kondičný mikrocyklus všeobecnej vytrvalosti, hry a postupne to budeme nabaľovať,“ uviedol k príprave tréner Marek Gernát pre klubovú stránku.



V pláne je v priebehu augusta zhruba desať prípravných stretnutí. Väčšinu z nich na dvoch zahraničných turnajoch.