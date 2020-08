Tatran Prešov podpísal s Fechom zmluvu na štyri roky

Prešov 4. augusta (TASR) - Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov uzavrel profesionálnu zmluvu s odchovancom Tomášom Fechom. Klub sa s juniorským reprezentantom Slovenska, ktorý sa už ale predstavil aj v seniorskej reprezentácii, dohodol na štvorročnom kontrakte.



Osemnásťročný pravý krídelník sa stal najmladším členom tímu trénera Slavka Golužu s platným profesionálnym kontraktom. „Tomáš Fech dlhodobejšie patrí medzi viditeľnejšie postavy nielen medzi našimi odchovancami, ale aj celkovo vo svojej generácii na Slovensku. Rozhodne je to talentovaný mladík, ktorý už v minulej sezóne dostal priestor v A-mužstve aj v niektorých zápasoch. Je to hráč, s ktorým do budúcnosti počítame, aj preto zmluva znie na ďalšie štyri roky, čo by malo Tomášovi dať možnosť rozvíjať sa ďalej a nám zase vychovávať hádzanára, ktorý už ukázal svoj potenciál. Samozrejme, teraz záleží od Tomáša, aby pokračoval v nastolenom tempe a zvládol presun z dorasteneckých kategórií do seniorskej. Ale tak ako sme už v minulosti videli v prípadoch napríklad Lukáša Urbana, alebo Tomáša Rečičára, je možné sa uplatniť aj v A-tíme. Momentálne je v rukách Tomáša, aby o svoje miesto zabojoval,“ povedal pre klubový web generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický.



Fech je držiteľ štyroch titulov majstra Slovenska v rôznych vekových kategóriách, ale titul už oslavoval aj s A-tímom Tatrana v ročníku 2018/2019. Slovenský zväz hádzanej ho vyhlásil za Najlepšieho hráča roka 2018 do 20 rokov na Slovensku. V marci 2020 úspešne debutoval v seniorskej reprezentácii Slovenska pod vedením trénera Petra Kukučku. "Určite som rád, že prvú profesionálnu zmluvu som podpísal s Prešovom, keďže odmalička, teda od mladších žiakov až po dorastencov, som tu hrával a teraz budem ďalej pokračovať u mužov. Bola to vždy priorita, aj keď možno boli nejaké ponuky zo zahraničia, ale určite hrať za Tatran Prešov je česť a budem sa snažiť odovzdať všetko, aby bol spokojný tréner, ale aj ľudia, ktorí prídu na zápasy. Určite sa budem snažiť zabojovať o miesto v zostave, zapadnúť do tímu a aby to všetko dobre fungovalo," uviedol po podpise zmluvy Fech.